印尼羽賽／幫王子維報仇 周天成闖8強

面對前一場拍下「羽球王子」王子維的新加坡駱建佑，我國世界排名第4的「一哥」周天成今天幫好友報仇，一路領先下以21：10、21：12奪勝，拿到8強門票。

駱建佑世界排名30，前天第一戰碰世界排名11的王子維，在輸掉首局下演出逆轉勝，不過今天碰小天整場被壓著打；小天開賽就取得10：4的絕對領先，第二局也維持優勢，只花33分鐘就結束比賽，也將對戰成績扳平成2勝2敗。

小天是大會第4種子，明天對手已經出爐，將和世界排名第9的香港好手伍家朗上演第18度對決；過去碰頭小天握有10勝7敗優勢，不過最近3次遭遇都是伍家朗奪勝，小天要尋求止住對戰連敗。

印尼名人賽屬於BWF超級750系列賽，總獎金60萬美元，中華隊共5組選手出賽、3組闖16強，今天小天先拿到8強門票，晚上黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯將上演「台灣內戰」，等於預約再1席8強資格。