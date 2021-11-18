WTA年終賽／西班牙第一人 蒙奎露扎抱回女單冠軍

女網好手蒙奎露扎（Garbine Muguruza）今天以6比3、7比5擊敗愛沙尼亞的康塔薇特（Anett Kontaveit），成為首位贏得WTA年終總決賽單打冠軍的西班牙球員。

受疫情影響，WTA年終總決賽（WTA Finals）今年從中國深圳移師墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行。美聯社報導，蒙奎露扎本週稍早曾說，在墨西哥參賽有回到家的感覺。

這是兩座大滿貫賽冠軍得主蒙奎露扎第4度參賽，也是首度打進冠軍戰。蒙奎露扎曾贏得2016年法國公開賽和2017年溫布頓網球錦標賽單打金盃。

蒙奎露扎在今天比賽初期和康塔薇特互破發球局後，第7局逐漸突破對方防守取得破發點。康塔薇特首盤出現4個雙發失誤，一發進球率約50%，而且受失誤所擾。

康塔薇特第2盤恢復冷靜，在第7局取得破發點，但未能保持氣勢。蒙奎露扎後來居上，拿下最後4局，抱回生涯第10座WTA單打冠軍。

法新社提到，曾登世界球后寶座的蒙奎露扎，預計將以世界排名第3名結束本季；康塔薇特則料將爬到世界第7創生涯新高。