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南市身障運引燃聖火 為明年全國賽備戰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市身心障礙國民運動會將於21日登場，今天在延平郡王祠引燃聖火。圖／台南市體育處提供
台南市身心障礙國民運動會將於21日登場，今天在延平郡王祠引燃聖火。圖／台南市體育處提供

台南市今年身心障礙國民運動會將於21日登場，副市長戴謙今天代表市長黃偉哲，於延平郡王祠引燃聖火，並祝福選手皆能超越障礙，奪得佳績。

戴謙表示，聖火傳遞由身心障礙朋友來接力完成，格外具有意義，將藉由環繞各區傳遞的過程，展現身心障礙朋友對生命的韌性與毅力，也以歡喜的心情向市民分享身心障礙國民運動會的消息。

教育局長鄭新輝表示，台南市身心障礙國民運動會每2年舉辦1次，選拔田徑、羽球、桌球等運動種類的優秀選手參加隔年的全國身心障礙國民運動會，南市在全國身障運的表現一直很亮眼，去年拿下74金60銀29銅，總計163面獎牌，全國排名第3。另外今年8月於日本舉行的東京帕運中，也有方振宇及程銘志2位台南選手，為我國分別奪下子羽球單打U5級第4名及桌球單打TT5級第5名的佳績。

今年的身障運活動參賽人員包括肢體障礙、智能障礙、聽語障礙、視覺障礙及精神 (癲癇)障礙等5大障礙類別，有羽球、桌球、田徑、飛盤比賽、親子趣味競賽等活動，計有49個單位參賽，總計人數共850人，其中羽球及桌球競賽20日於台南高工國辦理會前賽，其他項目21日在永華田徑場舉行。

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