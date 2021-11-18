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網球／中國官媒發布「彭帥聲明」 WTA主席：更擔心了

中央社 / 香港18日綜合外電報導
中國環球電視網（CGTN）今天發布聲稱是彭帥寫的電子郵件，說她人安好。內容一出，反而引發更多疑問。 路透
中國環球電視網（CGTN）今天發布聲稱是彭帥寫的電子郵件，說她人安好。內容一出，反而引發更多疑問。 路透

中國網球女將彭帥日前指控被權貴性侵後音訊全無，引發全球關切。中國環球電視網（CGTN）今天發布聲稱是彭帥寫的電子郵件，說她人安好。內容一出，反而引發更多疑問。

中國環球電視網在官方推特（Twitter）帳號發文稱，彭帥給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）發了一封電郵。

中國環球電視網附上電郵截圖，內文說：「大家好，我是彭帥。」

「WTA官網最近發布的新聞內容沒有與我確認，也沒有取得我本人的證實，並在沒有我的同意下發布。」

郵件稱：「發布的新聞並非事實，包括有關性侵的指控。我沒有失蹤，我人也沒有不安全。我只不過在家休養，一切都好。」

這封電郵並稱「未來如果有機會，期望與你們全體一起提倡中國網球」，還說「我希望中國網球蒸蒸日上」。

美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）等外媒報導，賽門發布聲明表示，他「很難相信」這封電郵是彭帥本人或有人代表她撰寫的，這讓他更為關切彭帥的安危。

他補充說：「彭帥必須獲准在不受任何一方的脅迫和威脅下自由發言，她的性侵指控必須獲得尊重，並進行完全透明、毫無審查的調查。」

BBC駐北京記者麥迪文（Stephen McDonell）也轉發了中國環球電視網這則推文，但問說：「電郵截圖上為何還看得到游標？是誰在什麼時候截的圖？是誰寄的？」

CNN也在報導中強調，他們無法獨立證實這則電郵的真偽。

35歲的彭帥是中國網壇要角，曾在2013年溫布頓錦標賽和2014年法國公開賽與台灣網球一姐謝淑薇搭檔奪下女子雙打冠軍。

彭帥本月2日在社群媒體微博上貼文，稱曾與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫關係，並控對方「玩完想不要就不要了」。

這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，彭帥也從此音訊全無，引發塞爾維亞籍球王喬科維奇（NovakDjokovic）、4座大滿貫冠軍得主大坂直美等網壇明星及球迷的關切，主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）也獲網友廣大迴響。

謝淑薇 大坂直美 溫布頓

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