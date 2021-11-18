【專家之眼】「雞」立「鶴」群：男網未來是巨人天下？

網球年終賽正如火如荼地進行。賽會開始前，照例將年度單雙打八強聚在一起，打扮美美地合照。平常大家對網球員的印象多半是穿著球衣揮拍的英姿，難得看到他們集體變身型男美女，個個俊美挺拔，神采飛揚，並不輸給模特兒，尤其長期運動的身材，別有一番健康美，頗令人驚豔。

但是今年八強合照最讓人津津樂道的話題，卻是球王喬科維奇在其他高大的年輕球員襯拖下，竟然顯得相對嬌小，「雞」立「鶴」群。其實，喬帥身高188公分，已經算夠高了，能讓他看起來特別矮的對手，豈不是巨人了？

身高會不會成為網球比賽勝敗的關鍵？這也是近年來球迷關注的焦點。有人甚至認為，男生若不到180公分以上，最好不要當網球員。此說確有其理，今年男單年終八強最矮的挪威球員魯德，也有183公分，更別說190公分以上者就占五名了。

高個子打網球最大的優勢之一，就是發球又強又快。1991年至今，發出最多愛司的男單選手，第一名是克羅埃西亞的卡洛維奇，身高211公分；緊追其後的美國網球現役名將伊斯內爾，也有208公分。他們世界排名最高分別是第14與第8名，多少也靠了一些身高的優勢。比起多拍來回跑動、擊球才拿下一分，愛司球可以省下很多力氣。而且，人高馬大者在球場上一站，氣勢就夠嚇人了，若是再上到網前，必然給對手造成更大的威脅。

但也有人覺得太高不見得吃香，大部份200公分左右的長人，移動速度都不及矮個子，反應似乎也比較遲鈍。更有人以稱霸網壇近二十年的三巨頭為例，認為最理想的男單身高是185到190公分之間，因為費德勒、納達爾都是185公分，和喬帥一樣落在這範圍內。

可是，近年男單許多後起之秀卻打破了越高越遲鈍的刻板印象。典型的例子就是如今排名已竄升到世界第二的俄羅斯名將梅德韋傑夫，198公分的高挑身材加上快速的奔跑、敏捷的反應，簡直所向披靡。今年美網他以第二種子的身份，在決賽中，出乎眾人意料地壓著球王打，直落三粉碎了喬帥創造史上最高21座大滿貫金杯紀錄的美夢。

日前巴黎大師賽決戰，又是這兩位頭號、二號種子冤家路窄，喬帥總算逆轉勝復仇成功，可是卻贏得一點都不輕鬆。好幾球眼看著就要把梅德韋傑夫逼入絕境，但後者手長腳長加跑得快，彷彿布下了天羅地網，救下了無數險球，更頻頻化險為夷，既讓球迷驚嘆，也贏得了球王多次大方的讚賞。猶記得當時外國球評形容梅德韋傑夫之於喬帥就像當年喬帥之於費德勒，就是形容他們救球功力之強，常能反敗為勝。

喬帥救球的武器，不在身高，而在柔軟度。有人形容他多次劈腿救球的身段，就像蜘蛛人一樣恐怖。這或許是在長江後浪推前浪，而費德勒和納達爾呈現半退隱狀態下，他還能守住球王寶座的原因之一。只是，如果他不趁著這一兩年再搶下至少一座大滿貫金杯，隨著像梅德韋傑夫這些新生代長人逐漸累積經驗與功力後，要成為大滿貫冠軍唯一的最高紀錄者，機會恐將愈發渺茫。

當然，偏矮的球員，也未必毫無機會，像175公分高的張德培邊跑邊打，南非170公分高的「矮腳虎」史瓦茲曼，也靠著快速移動與頑強的意志力，創造佳績，只是得付出更耗體力的代價。有志當網球員者，特別是男子網球，若是缺乏身高優勢，除非有極大的熱忱或其他過人的武器，否則應該慎重考慮。

看網球比賽就像在看人生，尤其單打，更是孤軍奮鬥的寫照。不僅較量技巧與力量，更考驗球員的智力、耐力、體力、專注力與意志力。隨著運動科學的日新月益，網球職業生涯的延長，或許還有機會看到更多偉大球員創造不朽的傳奇。