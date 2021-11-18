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7美女幾近裸身只用一片白布遮 華南清涼照桌曆驚動金管會

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自行車／爬合歡主峰 先騎車從鳶峰到武嶺

運動筆記 / Tina Tsai

為了要爬合歡主峰，但是怕武嶺、昆陽停車位滿，所以決定開車停鳶峰騎腳踏車上去武嶺停好再爬😆

前一天玩好武陵農場，晚上「清境」小瑞士休息…隔天來爬37號百岳「合歡主峰」慶祝37歲生日，其實去年有爬過，但當時佳龍「高山症」在車上休息，只有我一個人上去，這次決定再來一起完成✅萬全準備。

另外想到3個月前騎一段東進天堂路「大禹嶺」，這次就來順便重溫「西進天堂路」。

一早起床民宿早餐吃飽飽，為了不想再背食物增加重量，因為一方面爬山的保暖衣物也要背

順便一提「水管屋初體驗」超級👍

開車準備出發鳶峰「暗空公園」

果然有停車位😄其實有這個想法是因為上次昆陽臨停吃「紅單」，這次才決定騎車上去。準備保暖衣物、食物…go看天氣知道武嶺10度左右⋯(長褲2件衣服4件還好今天太陽很大😄

第一個停靠站「昆陽」距離5k高山空氣稀薄&穿著厚重&沒熱身直接爬…真的吃力，但身體是熱的，那就慢慢來….

終於到了，其實累歸累…頭抬起來，看一下旁邊美景，還是會「會心一笑🙂」在那邊休到又一個忘我😂車子還被借去拍照

好了！最後2公里…拼了！佳龍還錄影📹全程這時候再累，要扛車整個人又活過來了😄

武嶺(剛剛的外國朋友😄）

還是一樣美

之後車子停在武嶺停車場，往合歡主峰前進

合歡主峰很親民👍也特別之前到7-11買了唯一的一個御飯團🍙

當⛰️的蛋糕

之後回到武嶺停車場，還好車子還在，準備下滑回鳶峰…佳龍看到這輩子吃過最好吃的「當歸蛋」立馬買2個，本來我不想吃，但他ㄧ回到車上，「那個….我也要」結果追加7個🥚

真的超級超級好吃😋接下來就是本次行程最硬的部分北上高速公路…..(2點開到7點)夠硬了😮‍💨辛苦佳龍了❤️

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