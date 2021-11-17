空手道世錦賽遭逆轉 文姿云首役吞敗

東京奧運銅牌女將文姿云今天在世界空手道錦標賽女子55公斤級首役，以4比5不敵俄羅斯好手切爾尼謝娃、中箭落馬。

世界空手道錦標賽今年在杜拜舉行，文姿云是女子55公斤級種子選手，首輪輪空，沒想到次輪不敵俄羅斯名將切爾尼謝娃（Anna Chernysheva），加上對手4強吞敗、未能闖進金牌戰，文姿云連帶也失去復活賽機會，確定出局。

事實上切爾尼謝娃也取得今年東京奧運參賽資格，卻在比賽前夕確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），導致被迫提前退出比賽，過去文姿云跟她交手2次，雙方勝負各半。

文姿云今天以3比0的優勢亮麗開局，最多以4比0領先，可惜領先時她攻勢趨於保守，給了對手可趁之機，加上對手追分來得又快又急，她一下亂了節奏，最後意外以4比5吞敗。

過去文姿云曾在2016、2018年世錦賽兩度摘銅，今年她設定奪金，盼能帶回世界冠軍的殊榮，無奈卻事與願違。

談到比賽過程，文姿云的臨場教練嚴子堯無奈地說：「很可惜。」他強調，過去文姿云第一場比賽比較放不開的狀況，這場比賽沒有出現，文姿云也依照賽前設定，早早取得領先。

至於比賽由盛轉衰的關鍵，嚴子堯則認為，比賽後段文姿云打法保守，加上移動時距離保持不夠，再被踢到一次中段踢，才讓比賽變了調。

文姿云吞敗後，只能坐在場邊觀賽期待復活機會，不料切爾尼謝娃在4強賽3比6落後之際，發生第4次犯規遭裁定落敗，文姿云也失去復活賽機會，確定出局。