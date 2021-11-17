印尼羽賽／麟洋配逆轉勝日本組合 挺進16強賽

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在BWF超級750系列賽印尼羽球名人賽32強賽，歷經首局先失，連趕2局逆轉，以18：21、21：12、21：12擊敗日本組合松居圭一郎／竹內義憲，收下16強門票。

王齊麟、李洋在東京奧運結束後，10月曾征戰歐洲，參加湯姆斯盃羽球團體賽、丹麥公開賽，後來返台後，11月10日再度啟程前往印尼，備戰在印尼舉行的3大賽，首站為印尼名人賽。

王齊麟／李洋為大會第3種子，首輪對手為排名43名的日本組合松居圭一郎／竹內義憲，「麟洋配」首局陷入苦戰，兩組人馬互相拉鋸，「麟洋配」在18：16領先時，遭對手拉出5：0攻勢，以18：21丟掉首局。

麟洋配次局重振旗鼓，也找回節奏以21：12扳回一城，決勝局王齊麟／李洋開局拉出4：0攻勢，儘管一度被對手追成1分差，但隨即穩住陣腳拉開差距，以21：12搶下16強門票。