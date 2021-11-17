花式滑冰／羽生結弦腳傷未癒 再退出俄羅斯站

冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦因右腳踝受傷，退出日前在東京舉行的NHK盃；他因傷勢未癒，今天再宣布缺席26日登場的花滑大獎賽俄羅斯站賽事。

日本放送協會（NHK）、日刊體育報導，日本滑冰聯盟今天表示，26歲的羽生結弦因右踝關節韌帶受傷，且傷勢遲未復原，退出本月26日至28日在索契（Sochi）舉行的國際滑冰總會（ISU）花式滑冰大獎賽（Grand Prix）俄羅斯站（Rostelcom Cup）賽事。

這是羽生繼退出本賽季個人首場比賽NHK盃之後，退出的第2場花滑大獎賽；不過他將以在1個多月後回歸日本錦標賽（12月22日至26日）為目標。

羽生透過日本滑冰聯盟發表聲明說，他想全力以赴回應大家對他的支持，雖然某些姿勢傷勢仍會痛，但現在已不影響日常生活；儘管尚未恢復到能夠出賽，將會確實地慢慢恢復。

羽生曾公開表示，他的「最終目標」是成為世界上首位達成「4周半跳」（quad axel jump）的花滑選手，不過隨著連續退出2場花滑大獎賽，羽生今年內已無法在ISU賽事中挑戰這項紀錄。

本季ISU賽事僅剩明年1月在愛沙尼亞塔林舉辦的四大洲錦標賽，加上羽生未明言是否要挑戰3連霸的2月北京冬奧、3月的世界錦標賽，這些賽事的出賽資格都將在年底的日本錦標賽決定，但羽生仍可能因過去戰績獲得奧運參賽資格。