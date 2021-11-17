帕運銅牌田曉雯遭裁判歧視對待 教練發聲主辦方致歉

在東京帕運摘下桌球女子單打銅牌的我國桌球好手田曉雯，近日參加全國桌球錦標賽，卻有裁判說出「妳殘障應該去參加殘障的比賽」等歧視性言論；她的教練蔡貴蘭昨晚透過臉書替愛徒抱不平，期盼身障者有平等平權環境；主辦單位表示比賽時未接到相關反映，昨晚得知後第一時間致歉，且已展開調查，無論如何歧視的言詞都是不對的，會加強裁判教育，並請當事裁判向田曉雯致歉。

全國桌球錦標賽由中華民國桌球協會、花蓮縣體育會主辦，花蓮縣體育會桌球委員會承辦，本月12至16日在花蓮縣立體育館舉行，甫於帕運獲得桌球女單TT10級銅牌的身障國手田曉雯，代表國立高雄大學參加女單、女雙賽事。

昨晚賽事落幕後，蔡貴蘭在臉書發文指出，曉雯為了避免裁判與對手誤會發球犯規，賽前先向裁判員告知提醒，「沒想到全國最大的桌球錦標賽，裁判竟然跟選手說，妳殘障應該去參加殘障的比賽，不應該來參加這個比賽」，她說，「他們克服障礙與大家學習並參與競技運動，他們不怕輸球，只希望透過更多賽事的經驗，他們沒有因為是身障者參賽而對他們讓分啊，是累積更多的考驗來提升成為更好的自己，但，聽到那句話當下，有多傷選手的心靈。」

蔡貴蘭文末還附註，「我無意惹起戰火，我心疼我的選手，期盼身障者有平等平權環境」，並說，裁判還是很辛苦的，感謝裁判的辛勞。

賽事競賽組副組長鍾莉娟表示，比賽期間未接獲相關反映，是昨晚有朋友轉知蔡貴蘭臉書內容，她才得知此事，第一時間立刻聯繫並道歉，主辦單位也立即展開內容了解，待查出當事裁判，會要求去向田曉雯道歉，並針對整體裁判加強機會教育。

鍾莉娟說，曉雯手不方便，平衡會受到影響，要克服身體上的困難，還能打到桌球錦標賽的第二、第三輪，真的很不容易，多數裁判聽到都非常欽佩。