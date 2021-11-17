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WTA年終賽／3度退日本組合 謝淑薇、梅騰絲搶下冠軍賽門票

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇與梅藤斯搶下年終賽女雙冠軍賽門票，也是謝淑薇生涯第4度挺進到年終賽決賽。 美聯社
謝淑薇與梅藤斯搶下年終賽女雙冠軍賽門票，也是謝淑薇生涯第4度挺進到年終賽決賽。 美聯社

我國網球一姊謝淑薇今天在WTA年終賽女雙四強賽，與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）遭遇日本組合青山修子／柴原瑛菜，在本季已曾兩度擊敗對手的情況下，今天台比組合再度展現對戰優勢，最終以6：2、6：2直落二勝出，搶下冠軍賽門票，也是謝淑薇生涯第4度挺進到年終賽決賽。

今年年終賽以女雙第三種子出賽的謝淑薇／梅騰絲，在分組賽拿下2勝1敗，以該組第2名成績晉級到4強後，今天的4強賽遭遇另一組第1名的日本組合青山修子／柴原瑛菜，雙方今年已曾在溫網4強賽以及印地安泉4強賽碰頭，並都由謝淑薇／梅騰絲勝出，最終也都順利摘下冠軍。

今天兩組人馬再度碰頭，謝淑薇／梅騰絲在首盤就展開猛攻，每局都能從對手手中逼出破發點，並且在第3、5局破發得手，首盤僅花不到40分鐘就以6：2先下一城。

第二盤前3局雙方在互破對手發球局後，謝淑薇／梅騰絲在第4局重新調整腳步連拿4分保發，並在第7局又再度破發得手，取得5：2聽牌優勢，最終再以6：2收下勝利，本季第三度打敗青山修子／柴原瑛菜，為冠軍賽取得好兆頭。

這也是謝淑薇生涯第4度挺進到年終賽女雙決賽，她曾在2013、2014年與中國大陸搭擋彭帥連續兩年打進決賽，並在2013年搶下生涯首冠，2019年則是與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在冠軍賽敗下陣來，而這次謝淑薇與梅騰絲將遭遇今年法網與東奧冠軍雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），雙方日前分組賽碰頭時由捷克組合以6：3、6：1直落二勝出。

謝淑薇 比利 法網

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