快訊

全國750萬筆學生成績、家長個資駭光光 台南檢調逮4嫌

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ATP年終賽／決勝盤搶七勝出 梅德維夫擒澤瑞夫晉4強

中央社 / 義大利杜林16日綜合外電報導
尋求在年終賽衛冕的俄羅斯網球選手梅德維夫，小組賽擊敗澤瑞夫晉級四強。 美聯社
尋求在年終賽衛冕的俄羅斯網球選手梅德維夫，小組賽擊敗澤瑞夫晉級四強。 美聯社

尋求衛冕的俄羅斯網球選手梅德維夫，今天在ATP世界巡迴年終賽費了一番功夫，最後以6比3、6比7（3/7）、7比6（8/6）擊敗德國好手澤瑞夫，成功晉級4強。

今年9月剛在美國公開賽拿下個人首座大滿貫金盃的梅德維夫（Daniil Medvedev），今天在決勝盤錯失兩個賽末點，最後靠搶七大戰勝出，花費逾2個半小時驚險擊敗澤瑞夫（Alexander Zverev），收下勝利。

大會第2種子的梅德維夫賽後說：「這絕對是一場讓我難以忘懷的比賽。」

梅德維夫14日已在ATP世界巡迴年終賽首戰擊敗波蘭的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），今天再下一城，戰績位居紅組之冠，確定晉級4強。

梅德維夫今天贏球後，他與澤瑞夫對戰上取得6勝5敗的些微優勢。

他補充道：「網球有時候就是這樣，你只能盡力去打，有時候幸運女神會站在你這邊，也時候則不然。」

梅德維夫將在最後一場分組賽面對義大利的辛納（Jannik Sinner），後者今天在家鄉父老加油聲中，以兩盤6比2擊敗胡爾卡奇。

Daniil Medvedev 羅斯 美國公開賽

延伸閱讀

WTA年終賽／謝淑薇搭女雙四強末班車 今搶決賽門票

世足賽／塞爾維亞爆冷退葡萄牙晉級 約克維奇high翻天

世足賽／義大利也得打12搶3附加賽 還可能強碰葡萄牙

WTA年終賽／分組第2闖4強 謝淑薇有望拚第2冠

相關新聞

ATP年終賽／決勝盤搶七勝出 梅德維夫擒澤瑞夫晉4強

尋求衛冕的俄羅斯網球選手梅迪維夫，今天在ATP世界巡迴年終賽費了一番功夫，最後以6比3、6比7（3/7）、7比6（8/6...

印尼羽賽／小天首輪開紅盤 麟洋配今接棒

昨天開戰的印尼羽球名人賽，男單有機會的「寶島對決」破局，我國世界排名第四的「一哥」周天成順利打下勝利，但「羽球王子」王子...

WTA年終賽／謝淑薇搭女雙四強末班車 今搶決賽門票

過去三度參加ＷＴＡ年終賽收穫一冠、兩亞，我國女雙「世界球后」謝淑薇今年有機會再捧金盃；昨她和比利時搭檔梅騰絲直落二打下分...

競速溜冰／雙金后受傷返台 楊合貞：應不影響亞運

台灣女將楊合貞在哥倫比亞舉行的世界競速溜冰錦標賽中發生意外受傷，緊急開刀後於今天抵台。她表示，當初自己也被傷勢嚇到，但回...

鼓勵聘用運動指導員 體育署頒獎表揚28家企業

教育部體育署今天舉辦「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，由教育部林騰蛟次長頒發感謝獎座表揚28家聘用運動指導員...

印尼羽賽／瓦解對手局末點 周天成逆轉闖頭關

結束連5站的歐洲賽程，我國羽球「一哥」周天成今天從印尼名人賽重新出發，列第4種子的小天和世界排名38的法國對手魯克塞爾（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。