ATP年終賽／決勝盤搶七勝出 梅德維夫擒澤瑞夫晉4強

尋求衛冕的俄羅斯網球選手梅德維夫，今天在ATP世界巡迴年終賽費了一番功夫，最後以6比3、6比7（3/7）、7比6（8/6）擊敗德國好手澤瑞夫，成功晉級4強。

今年9月剛在美國公開賽拿下個人首座大滿貫金盃的梅德維夫（Daniil Medvedev），今天在決勝盤錯失兩個賽末點，最後靠搶七大戰勝出，花費逾2個半小時驚險擊敗澤瑞夫（Alexander Zverev），收下勝利。

大會第2種子的梅德維夫賽後說：「這絕對是一場讓我難以忘懷的比賽。」

梅德維夫14日已在ATP世界巡迴年終賽首戰擊敗波蘭的胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），今天再下一城，戰績位居紅組之冠，確定晉級4強。

梅德維夫今天贏球後，他與澤瑞夫對戰上取得6勝5敗的些微優勢。

他補充道：「網球有時候就是這樣，你只能盡力去打，有時候幸運女神會站在你這邊，也時候則不然。」

梅德維夫將在最後一場分組賽面對義大利的辛納（Jannik Sinner），後者今天在家鄉父老加油聲中，以兩盤6比2擊敗胡爾卡奇。