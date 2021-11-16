鼓勵聘用運動指導員 體育署頒獎表揚28家企業

教育部體育署今天舉辦「成果交流茶會暨企業聘用運動指導員表揚活動」，由教育部林騰蛟次長頒發感謝獎座表揚28家聘用運動指導員的企業，積極帶領員工養成規律運動習慣，落實運動健康職場，同時邀請揚秦國際及全科科技兩家企業代表分享推展「動」文化在工作職場上帶來的獲益。

林騰蛟表示，為鼓勵企業聘用體育運動專業人員擔任運動指導員，協助推展職工運動，體育署自107年起辦理「推動企業聘用體育運動指導員」計畫，迄今已輔導424名運動指導員至企業任職，補助辦理員工運動活動逾1300項，近35萬人次參與；除了辦理運動的經費補助外，更導入輔導諮詢服務、增能課程、科技體適能檢測等相關資源，協助企業推展職工運動打造全民運動風氣，建構完善支援體系。

今天的表揚活動由益邦製藥股份有限公司的「拳擊有氧」運動社團揭開序幕，成員中更有主管加入，顯見益邦全員推展運動的決心，讓員工不再只是久坐辦公，更活出健康的人生。

企業分享代表揚秦國際股份有限公司發言人蔡國憲表示，運動已成為揚秦每天必做的生活儀式，董事長不但自己熱愛運動，更將員工視為家人，在內部推行全員健康操，培養員工運動習慣，並將運動風氣從公司吹向戶外，辦理鐵騎活動、參與馬拉松等。結合運動指導員的專業，運動推廣策略從基礎觀念養成到試辦初階運動，再擴展至推動年度運動活動，使全體員工無不感受到運動的感染力和凝聚力。

全科科技股份有限公司副總王敏慧也分享，公司一直都很願意投入資源讓職場環境更健康，高階主管支持並推動各項健康活動，同仁的健康意識逐步提升，在疫情期間更打破限制，轉以線上運動課程，透過社群網路分享的力量，持續壯大全科科技的員工運動風氣。

各個產業今年雖受疫情影響，仍有40家企業響應，共聘用51名運動指導員，體育署特別頒發感謝獎座予以鼓勵。在疫情期間，許多企業採取居家辦公或分流上班，但仍以線上運動課程方式鼓勵員工持續保持良好運動習慣。