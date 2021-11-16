競速溜冰／雙金后受傷返台 楊合貞：應不影響亞運

台灣女將楊合貞在哥倫比亞舉行的世界競速溜冰錦標賽中發生意外受傷，緊急開刀後於今天抵台。她表示，當初自己也被傷勢嚇到，但回到醫療資源良好的台灣治療，參加亞運應該沒問題。

代表隊成員共有4名教練、11名選手、1名防護員共16人，一行人搭乘土耳其航空TK-24班機於下午5時32分抵台，體育署也由競技運動組專門委員戴琬琳等人前往接機，並提供協助。

楊合貞下機後接受媒體聯訪表示，若只是擦傷會爬起來繼續追擊，但在那場比賽中已跌倒2次，爬起來的時候更發現手已變形，非常疼痛，也被自己的傷勢嚇到，不得不放棄比賽。謝謝許多人的關心協助，在擁有良好醫療資源的台灣，相信可以趕快回到運動場，參加亞運應該沒問題。

教練吳炯助表示，他覺得不應該、也不容許發生這種事，哥倫比亞可能已盡最大的醫療資源協助，現在選手平安回到台灣，感謝當地僑胞以及台灣長官的協助，因為亞運是楊合貞一生最大的夢想，希望她的身體可以儘快恢復。

體育署表示，楊合貞因場地不佳等因素遭推撞，導致手腕骨折，綜合考量下，以最速緊急治療為優先，並取得選手本人同意，在當地先行開刀、實施緊急醫治，手術順利完成後，乘坐商務艙返台。

體育署指出，楊合貞抵台後，將安排防疫計程車直達國軍高雄總醫院左營分院，至急診室進行PCR檢測，並入住負壓病房，原則以4人1室的空間，以便陪同照顧，後續則由醫院方面進行相關治療，啟動照護團隊模式，後續治療與復健將全面提供協助，並請國訓中心就近關懷選手及提供必要支援。

2021年世界競速溜冰錦標賽在哥倫比亞舉行，台灣隊共11名選手、4名教練組隊參賽，合計進帳2金、1銀、2銅，總排名第3，金牌數為歷屆最佳，並以楊合貞表現最亮眼，奪得2金、1銅。