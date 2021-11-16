印尼羽賽／瓦解對手局末點 周天成逆轉闖頭關

結束連5站的歐洲賽程，我國羽球「一哥」周天成今天從印尼名人賽重新出發，列第4種子的小天和世界排名38的法國對手魯克塞爾（Thomas Rouxel）首度碰頭打得糾結，小天逆轉奪下首局後乘勝追擊，最終以22：20、21：17迎接勝利，晉級16強。

小天首局前半段3度落後5分，技術暫停結束後雖曾追到14：14，但魯克塞爾再連拿3分，並先取得20：19的「局末點」優勢，不過小天瓦解危機後再連拿2分，反以22：20先下一城。

第2局小天開局就打出6：1攻勢，整局一路領先，歷經46分鐘以21：17拿下勝利。

今天只有兩名中華羽將先上陣，小天之前「羽球王子」王子維已經出賽，世界排名11的他遭遇世界排名30的新加坡駱建佑，雖以21：17先下一城，但後兩局都在比賽中段遭拉開差距，以14：21、15：21遭逆轉。

駱建佑正是小天的第二輪對手，兩人過去碰頭3次，小天以1勝2敗稍居下風，星期四將求扳平對戰成績。

印尼名人賽屬於BWF超級750系列賽，總獎金60萬美金，明天5個單項全面開戰，中華隊包括東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯及女單唯一代表白馭珀都將上陣，其中兩組寶島男雙若過頭關，第二輪就會碰頭，上演「台灣內戰」。