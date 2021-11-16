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戴上順澤宮神帽從沒輸過！挪威三鐵選手大讚太狂了

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鐵人三項／戴上順澤宮神帽沒輸過！ 挪威好手伊登讚太狂了

聯合新聞網 / 綜合報導
伊登在個人IG上表示「戴上這頂順澤宮的幸運帽參賽從來沒輸過，每一場都贏」。 截圖自伊登IG
伊登在個人IG上表示「戴上這頂順澤宮的幸運帽參賽從來沒輸過，每一場都贏」。 截圖自伊登IG

挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）自從在東京街頭撿到「埔鹽順澤宮」帽子後，已經連續6度拿下世界鐵人三項賽事冠軍，讓這頂帽子從此有了「神帽」之稱，今日他在個人IG上表示「戴上這頂幸運帽參賽從來沒輸過，每一場都贏」，讓他忍不住大讚真是太狂了！

伊登2019年前往日本參加東京測試賽，在路上撿到這頂帽子，當時他心想如果好好照顧這頂帽子或許就會帶來好運，同年9月他在法國尼斯的世界半程鐵人三項錦標賽中，以3小時52分35秒的成績一舉奪下冠軍。而伊登頭上這頂寫著「埔鹽順澤宮」的帽子也意外吸引眾人目光，甚至在台灣民間蔚為風潮，廟方為此還特地加急製作帽子讓民眾索取。

伊登在戴上神帽後連拿4次世界冠軍，外界原本也看好他會拿下今年奧運冠軍，不料最終卻只以地8名作收，因為奧運比賽有嚴格服裝限制，導致當時他無法戴著神帽上場，不過今年9月他在美國猶他州再次拿下鐵人三項世界錦標賽冠軍，11月參加美國佛羅里達州鐵人三項賽同樣也囊括冠軍。

伊登今天在他的個人IG上放了一張自己戴著順澤宮帽子奪冠的照片，並寫下，「你知道最瘋狂的是什麼嗎？我戴著這頂幸運的帽子時，從來沒輸過比賽。我在過去2年內參加過6場比賽，每次都戴著這頂帽子，而我每一次都贏了，而沒贏的那幾場我都沒有戴這頂帽子。我不是真的相信運氣，但我相信自信，而信心從何而來，對我來說不太重要」。文末則標註了「埔鹽順澤宮」。

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