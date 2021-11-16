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印尼羽賽／激戰3局遭逆轉 王子維首輪出局

中央社 / 台北16日電
印尼羽球大師賽今天點燃戰火，「羽球王子」王子維在男單首輪激戰3局落敗。 圖／Badminton Photo提供(資料照)
印尼羽球大師賽今天點燃戰火，「羽球王子」王子維在男單首輪激戰3局落敗。 圖／Badminton Photo提供(資料照)

印尼羽球大師賽今天點燃戰火，「羽球王子」王子維在男單首輪激戰3局，以21比17、14比21、15比21不敵新加坡選手駱建佑，無緣16強。

世界羽球聯盟（BWF）本週起在印尼連續3週舉辦賽事，首站為世界巡迴賽超級750系列印尼大師賽，台灣共有5組選手參賽，包括羽球一哥周天成、王子維、女單好手白馭珀、東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟與李洋、「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯，其中周天成、王子維今天率先登場。

世界排名第11的王子維過去3站在歐洲的賽事，最佳戰績為男單16強，這次印尼大師賽力拚突破，首輪出戰排名第30的新加坡選手駱建佑，雙方過去3度交手，都激戰3局才分出勝負，王子維僅在2015年取勝，2019年兩度碰頭都吞下敗仗。

王子維今天開局取得8比1領先，但在比賽中段遭遇亂流，讓對手趁機反超，王子維隨後重新調整節奏，要回領先，有驚無險以21比17拿下首局。

王子維次局落居下風，從前半局最多落後5分，到追成10比11，但未能再下一城，次局以14比21棄守。

決勝局戰況膠著，雙方互有領先，王子維在14比12領先情況下，遭對手連得5分逆轉，後續未能扭轉戰局，以15比21落敗，整場比賽耗時66分鐘。

王子維 羽球 周天成

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