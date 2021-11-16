世足賽／塞爾維亞爆冷退葡萄牙晉級 約克維奇high翻天

2022年卡達世界盃32強目前已經有11支球隊出線，其中最爆冷非塞爾維亞擊敗葡萄牙莫屬，塞爾維亞也因此取得晉級門票，看到祖國在比賽中異軍突起，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）興奮到在飯店狂吼。

葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)今天並沒有進球，而塞爾維亞靠著米特洛維奇(Aleksandar Mitrovic)在第90分鐘絕殺，幫助塞爾維亞贏球，順利取得世界盃門票。

2022卡達世界盃足球賽，葡萄牙在歐洲區資格賽遇上塞爾維亞，葡萄牙因為球星C羅(Cristiano Ronaldo)沒有踢進，再加上塞爾維亞靠著米特洛維奇(Aleksandar Mitrovic)於第90分鐘絕殺，最終塞爾維亞以1比2一分之差險勝，取得小組第一名因此順利晉級明年世界盃。

在羅馬備戰ATP年終賽的約克維奇，當然也全程關注這場賽事替自己的國家加油打氣，當得知塞爾維亞確定晉級的那刻，約克維奇按捺不住情緒，還一度開窗對外面大吼，看起來相當激動。

而落敗的葡萄牙必須在12搶3的附加賽晉級，才能取得明年世界盃門票，但爆冷的球隊不只他們，今天義大利以0比0被北愛爾蘭逼平，目前已確定無法直接拿下世界盃門票，要晉級必須踢明年的12搶3附加賽。

義大利才剛剛在夏天拿到歐洲盃冠軍，如今卻淪落到要再踢附加賽的命運。在歐洲區C組的戰況，原本義大利和瑞士都是15分，義大利甚至還有淨勝球的優勢，沒最到義大利被北愛爾蘭逼平，反觀瑞士以4比0大勝保加利亞，因此由瑞士以18分先搶下正賽門票，略勝16分的義大利。