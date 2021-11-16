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跆拳道／司馬庫斯傳愛 劉威廷期待見證明日之星

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
奧運國手劉威廷和與世大運國手張政壕到司馬庫斯交流。圖／劉威廷粉絲專頁提供
奧運國手劉威廷和與世大運國手張政壕到司馬庫斯交流。圖／劉威廷粉絲專頁提供

兩屆奧運跆拳道國手劉威廷，近日在司馬庫斯跆拳道隊教練柯亭伃的邀請下，與世大運國手張政壕共同驅車上山，除為當地泰雅族部落學童補充物資，也與19位小學生分享選手生涯經歷，期盼帶給跆拳道幼苗們更多啟發。

司馬庫斯座落於新竹縣尖石鄉玉峰村，海拔約1600公尺間，柯亭伃今年創立跆拳道隊，盼當地學童能從小培養運動興趣，並且透過跆拳道訓練為學童增加未來發展之多樣性。

經歷過里約與東京奧運的跆拳道國手劉威廷，14日親自開車上山，昨天下午與司馬庫斯跆拳道隊學員分享自己的選手生涯；當他介紹到國家訓練中心裡的齊全設備和舒適環境時，小學員們紛紛發出讚嘆聲，劉威廷見狀笑說：「只要願意付出努力，未來真的有無限可能，希望有朝一日這裡也會有跆拳道國手誕生。」

除了分享選手經歷之外，劉威廷也與昔日隊友張政壕一同為司馬庫斯跆拳道隊做簡單的動作指導，互動過程讓劉威廷感歎：「小朋友真的很可愛，穿上道服後就急著要開始踢，這種純粹的熱情和對跆拳道的熱愛非常觸動我。」

張政壕也憑藉自己的教學經驗，迅速獲得小學員們的喜愛，課堂結束後更有不少學員拿著道帶請兩位老師簽名，為本次分享互動過程劃下圓滿句點。

司馬庫斯跆拳道隊成立至今不到半年，加上當地交通出入市區至少需要來回5小時左右車程，學童平日鮮少機會能下山與其他同齡學生互動，但身為新光國小司馬庫斯分班的教師、同時也是跆拳道隊教練的柯亭伃，仍盡力為學員們增加交流或是比賽機會，期盼透過跆拳道的精神，讓小朋友在成長的過程中有更多收穫。

劉威廷（左）指導司馬庫斯小選手。圖／劉威廷粉絲專頁提供
劉威廷（左）指導司馬庫斯小選手。圖／劉威廷粉絲專頁提供

跆拳道

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