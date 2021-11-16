自行車／一日北高360 挑戰成功！

從前一個禮拜開心氣象預報11/13比賽當天雖然沒有東北季風的幫助，但至少不會下雨，但到了比賽的前幾天北部居然溫度下降且又開始下雨，難道這次1113一日北高賽事，天氣就要給我們一次嚴重的考驗。

由於1113一日北高的賽事是在凌晨四點就要開始，所以前一天晚上8點多就強迫自己先去睡覺，但也不知是不是隔天要比賽特別興奮的原因，躺在床上卻輾轉難眠，好不容易熬到2點多就由兒子和老婆開車送我到八里廖添丁廟旁的會場。

到了會場發現除了好友前一晚特別開車送了一箱水要讓我們沿路補給之外，更驚喜的是我們新埔的一位同學夫婦及兩位好友大姐居然都跑來會場幫我們加油打氣，真得是太感動了！這也激發起我們的鬥志，這次肯定拼了，一日北高的挑戰一定要成功才行。

在同行同的學老婆義務當我們隨行的補給車下，我們毫無後顧之憂，只要往目標努力地往前騎即可。

四點一到選手們陸陸續續地從感應門出發，剛開始出發時雨有稍微停一下，但騎了幾公里後雨就越下越大，由於天雨路滑，所以一開始我們設定的騎乘時速30公里也向下修正，只求順利平安，騎沒多久鞋子已經完全濕了，整雙腳都泡在又濕又冷的水裡，極度不舒服，也希望過了北部之後雨就能停下來。

騎了44公里快2個小時，我們在預計時間內抵達第一個補給點－永安漁港，先吃一下補給品然後換上新的襪子後繼續上路，往第一個檢查站－新竹代天府出發，還好沿路雨已慢停下來了，之後我們加快速度，在6點42分就抵達新竹代天府檢查站。

之後陸續騎了100K，緊接著200K，到最後只剩下100K，來到台南市區時，家住台南的新埔同學夫婦也特別在我們會經過的路線等我們，為我們加油打氣，最後剩下30公里，老天爺又給我們另一個考驗，賞我們一個大逆風，真得是要考驗我們的意志力。

大會關門時間是20小時，原本我們預計是18個半小時騎完全程，但在我們奮力不懈之下，我們居然提早了半個多小時抵達現場，在抵達現場的那一刻心裡是激動的，很開心今年有想要挑戰一日北高的衝動，有兩位摯友的全力相挺陪同一起參與，更有同學老婆貼心相挺當保姆車，也讓我們雖然在不利的天氣狀況下還是能挑戰成功。

這次參賽也讓我體會到不管終點有多遙遠，只要訂定好目標並且開始騎，就一定能騎完。

為自己又完成一項夢想感到開心，也感到驕傲。