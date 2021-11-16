自行車／一日北高360 抵達終點後只記得完成的美好！

📍 2021 TBA 北高 360

🗓 活動日期：2021年11月13日 (六)

⏰ 完賽時間：19：04：28

🚴‍♂️ 北高挑戰者：阿黃、東文、安啾、國達、大圓、天天、讌真、又蓁

一、練習｜北高前長距離揪騎

🚴‍♀️ 2021.10.16｜新店 ➙ 豐原車站 190k

北高前首次相見歡，除安揪、東文外，臨時補上嘎哥跟清風哥，僞全員集合。全員從八里廖添丁廟出發，原預定永安漁港來回，因自己偷懶不想感受逆風飛翔，傻傻的被天天拐到豐原車站，最後坐兩鐵列車班次返家；建議先買票較能掌控回家時間，不然就像我隔天 00:13 才到家。

▲ 北高夥伴首次相見歡 @永安漁港

🚴‍♀️ 2021.10.30｜新店 ➙ 基隆 90k 🌧️

北高開始倒數的練習，跟早一週 TWB 北高的傑程單車車隊騎環大台北，但貢寮後下大雨，伴隨沿途的大卡車呼嘯而過，所以到基隆就坐車折返。

▲ 這時還不知道前方有磅礡大雨要面對 @福隆

二、前置策略｜不疾不徐，不要忍痛

同行夥伴提醒熬夜的疲勞再加上高強度騎乘存在危險性，要睡飽再出發。尤其前一週 (11/6) TWB 北高 360 單車挑戰活動有發生意外，特別評估好自己的狀態，不勉強騎；本團策略是前 200k 不要暴衝、團進團出、輪流破風。

阿黃提供的調整作息參考：

🔖 前一週(11/8~10)：每日睡飽不熬夜

🔖 前 2 天(11/11)：晚睡早起。 ( 睡眠時間：2:00~5:00a.m. )

🔖 前 1 日(11/12) 白天累積瞌睡蟲、不攝取咖啡因、撐住不睡覺，( 睡眠時間：17:00~1:00a.m. )

🔖 當日(11/13)：起床後攝取咖啡因，1:40準備出門，2:00集合。

三、出發｜北高，我們來了！

前往起點八里廖添丁廟 ( 訊塘廣場 ) 心情跟著落下的雨水涼到谷底。一開始出發自己沒跟好隊友，落後 3k，自行獨推伴隨呼嘯而過的車隊至休息點，穿著夾腳拖踩到懷疑人生。

▲ 雨神 ( 隊友 ) 同行，首次半夜冒雨騎行。

前 60k 因下雨的關係穿夾腳拖，剛過新竹代天府檢查點立馬換上卡鞋。午餐則由褓母車司機小斌張羅鹿港美食：肉燥乾麵、肉羹湯、粉粿冰果腹。

▲ 夥伴們終於聚在一起吃午餐，真的餓壞了！

西濱沿路有人爆胎或車子有狀況無法繼續，約有幾十個人換胎，隊友阿黃也是其中之一，他自嘲久病成良醫，常爆胎就會換很快了。

▲ 全能王阿黃自行換內胎，手腳超快速。

過 300k 後，晚餐在旗哥牛肉湯解決，這時每個人已經騎到生無可戀，好加在這一路上有隊友讌真相依為命，剩下就是頭也不回的騎到終點：高雄屏山國小。

▲ 理想很豐滿，現實很骨感！

四、FINISH｜抵達終點後，只記得完成的美好！

能完成北高 360 要感謝的人太多，繁不及備載，那就謝謝不放棄的自己；同行隊友表示我可以當個勵志典範，因為第 1 站休息點看似快不行，第 2 站休息東文哥問要不要上車，自己居然大言不慚地回說：我不是來坐車的！

▲ 全車8 人不離不棄，都沒上褓母車完騎！

抵達終點後，痛苦的過程拋諸腦後，只想著終於可以洗澡了，全身被雨水、汗水、泥沙打的狼狽不堪；果然，回到民宿輪流洗完澡各自秒入睡。

▲ 2021 TBA 北高完成獎座，陽光下閃閃發光！

最後，在隔天返程的車上，大家七嘴八舌聊著，也認同 TBA 主辦的北高活動，又蓁突然冒出一句：為了支持 TBA，明年再來參加北高！車上頓時陷入一陣沈默，接著哄堂大笑⋯才剛騎完，現在只想把車封起來吧！

▲ 隔日早上到高雄蓮池潭當觀光客，吃喝玩樂！