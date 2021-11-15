少棒／桃市3強闖進重光盃複賽 葉問人生首次搭船很新鮮

第13屆重光盃預賽最終日，桃園市龜山國小、中平國小、仁善國小輕鬆過關，都以3連勝闖進複賽，今天也是大會安排的場外活動日，小朋友期待已久的「出帆日」未讓他們失望，所有人大呼有趣，還在船上開心唱歌，迎接明天淘汰賽。

龜山是歷屆重光盃唯一至少二度奪冠的球隊，今年因為招生與疫情的關係，球隊狀況並不好。

龜山教練干易哲表示，第一次招生只招到6人，招了3次才把人數補滿，這批選手原本就起步較晚，又遇到疫情無法練球，「學校採取遠端上課，只能透過螢幕教一些規則、觀念，別說小朋友，就連成人都要上場才學得會，效果有限。」

干易哲笑說，還好學生都很積極，即使遠端教學依然七嘴八舌發問，希望透過重光盃實戰演練，不再「紙上談兵」。

「而且大家都很期待每年的場外活動，感謝大會總能帶給學生驚喜。」干易哲說：「過去除了遊覽台北，也會去科博館等地方增廣見聞，這次一聽到要搭船，大家都很期待，而且他們都不會暈車，搭船應該沒問題啦！」

大會今天安排小球員到關渡碼頭搭乘「大河之戀・皇后號」，體驗淡水河畔風光。

這些小朋友結束預賽賽程後，搭乘接駁車到關渡搭船感受河畔風情，有教練開玩笑要小朋友長大後帶女朋友來玩，隨行人員也安排小朋友唱歌，嘉義縣和興國小球員葉問笑說：「第一次搭船很新鮮，風很大、風景很好，平常都住在山上，偶爾下來玩很開心。」

南投縣新街國小2：9不敵台東縣新生國小，總教練紀俊麟表示，偏鄉學校招生不易，主要還是希望讓學生能邊打棒球邊學習，「這幾年慢慢有孩子打上去了，希望未來職棒場上能有更多南投選手。」

新街球員大部分來自南投縣信義、仁愛鄉的布農族孩子，從部落到學校車程將近1小時，因此採取住校，也能幫助小選手儘早獨立；紀俊麟表示，很多學生一開始什麼都不會，靠教練、學長一點一點帶起來，早點學會生活技能、自我管理對他們的未來也有好處。

最近受到矚目的電影「聽見歌再唱」就是南投原鄉孩子的故事，紀俊麟笑說，電影裡面的歌曲真的都是他們平常會哼唱的歌謠，希望能藉由影視作品、體育運動，讓台灣一般民眾更重視原鄉權益，「雖然平常很皮，但他們真的很有天賦。」