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競速溜冰／世錦賽雙金卻手骨折 楊合貞明返台直送醫院

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
楊合貞（右一）摘下2金卻遇嚴重運動傷害意外。圖／體育署提供
楊合貞（右一）摘下2金卻遇嚴重運動傷害意外。圖／體育署提供

2021年世界競速溜冰錦標賽上周落幕，中華民國滑輪溜冰協會選派選手11人、教練4人，共獲得2金1銀2銅佳績，但摘下2金1銅的楊合貞卻在比賽中發生遭對手推撞導致手腕骨折，在哥倫比亞緊急開刀，預計明天返抵國門，直接到國軍高雄醫院左營分院休養。

今年世界競速溜冰錦標賽在哥倫比亞伊瓦格舉行，中華代表隊共參加場地賽6項、公路賽4項及馬拉松等11個項目，總計獲得2金1銀2銅佳績，總排名高居第3，金牌數更創歷屆最佳。

奪牌成績包括楊合貞在成年女子組1000公尺爭先賽以半足之差險勝地主，以及3位女將楊合貞、劉懿萱、李孟竹在成人女子3000公尺接力賽同心合作再次獲得金牌；楊合貞另在女子10000公尺計分淘汰賽項目獲得第3名，趙祖政帶回成年男子組1000公尺爭先賽項目中獲銀牌，陳彥成也在男子42公里馬拉松項目帶回銅牌。

2017年台北世大運的「5金后」楊合貞，世錦賽再有亮眼表現，但卻因場地不佳和對手推撞，導致手腕骨折，當地先開刀治療，明天返台後將由國家運動訓練中心安排防疫專車，直達國軍高雄醫院左營分院，直接到急診室進行PCR檢測並入住負壓病房。

國軍高雄醫院左營分院已啟動照護團隊模式，預計以4人1室的空間照護楊合貞，並進行相關治療；體育署表示，選手後續的治療與復健將全面予以協助，並也已請國家運動訓練中心就近關懷選手及提供必要的支援，協助楊合貞及早康復。

楊合貞 世錦賽 滑輪溜冰

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