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足球／葡萄牙落敗只能踢12搶3 世界盃恐不見C羅身影

聯合新聞網 / 綜合報導
C羅是史上在國家隊踢出最多次帽子戲法的球員，不過現在葡萄牙連進不進得了世界盃都是個問題。 歐新社
C羅是史上在國家隊踢出最多次帽子戲法的球員，不過現在葡萄牙連進不進得了世界盃都是個問題。 歐新社

明年又是足球迷引頸期盼四年一度的世界盃年，可參賽的32強目前已有9隊出線，但C羅（Cristiano Ronaldo）所屬的葡萄牙在歐洲區資格賽最後一輪以1：2敗給塞爾維亞，只得落到12搶3附加賽，令葡萄牙踢進世界盃增添變數，36歲的C羅能否連5屆登上世界盃舞台也是個問題。

A組的塞爾維亞日前在歐洲區資格賽最後一輪以2：1逆轉C羅領軍的葡萄牙，隊史（包括前身南斯拉夫）第13度殺進世界盃。葡萄牙落至分組第二，錯失直接晉級的機會，只能參與明年3月的12搶3附加賽。

正因為如此，C羅能否連5屆登上世界盃舞台出現巨大變數。C羅現年已36歲，年齡壓力使得這很可能是他最後一次參加世界盃，若葡萄牙最終無緣參賽，對他個人或全球足壇而言都是一大打擊。

B組部分，2010年世界盃冠軍西班牙頂住壓力，靠著莫拉塔（Alvaro Morata）第86分鐘的關鍵進球，以1：0氣走瑞典，以B組分組第一之姿直接晉級世界盃，達成連續12屆參賽的壯舉，而西班牙上次缺席世界盃得追溯至1974年。

目前已有9隊確定踢進明年的卡達世界盃，分別是卡達、丹麥、德國、巴西、法國、比利時、克羅埃西亞、西班牙和塞爾維亞。

葡萄牙 塞爾維亞 西班牙 卡達 法國

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