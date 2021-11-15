清大論壇 學生運動員是｢學生｣還是｢運動員｣？

東京奧運結束後，運動發展成為了矚目焦點，國人對於競技運動提升了關注，對於競技運動員的教育體系發展卻有許多的不了解，為此國立清華大學運動事業與政策中心辦理基層競技運動體質論壇，邀請了七位貴賓分別就我國基層運動人才培養制度的發展以及體育班制度對學生運動員學習成長與職涯發展的影響方向進行探討，本次論壇預計有80餘位成員報名參與。

主辦論壇的國立清華大學運動事業與政策中心邀請基層運動發展的關鍵人物，包括參與運動員訓練的資深教練、負責體育班運作的行政主管及優秀運動員等，期望從不同面向討論體育班制度對學生運動員學習成長與職涯發展的影響，基層運動人才培養制度的發展與挑戰，也將藉由交流共同研商提供符合民情的發展體系表現，啟發各種可能性如何讓基層團隊的整體效益最大化，強化競技水準、提升選手自我突破認知。

曾經擔任教育部體育署署長的教授高俊雄開面見山就提到學校體育班在全球國家的基層運動比較是屬於少見的制度，但任何制度有其利弊，如何在現有基礎下建構更完善的制度是行政部門、學校、教練及關心體育運動人士都要思考的議題。綜整論壇特別提出國內現存學校體育運動發展的制度存在幾個現象，包括運動生涯短暫、正規教育時間受限及學生運動員的教育等。

首先，在西門國小棒球隊執教二十餘年的教練阮瀚逸提到許多國小棒球員都會以成為職棒球員為奮鬥目標，只是這條路是篳路藍縷，十分艱辛。而棒球員出身曾擔任職棒聯盟秘書長的馮勝賢就提出，職棒球員的年齡約為24.3歲，而職棒生涯只有4.8年，換言之，不到30歲就會離開棒球場。事實上，許多沒有職業運動的運動種類更為艱辛，離開學校就被迫從運動場退休。

基於競爭是運動的本質之一，如何能夠出人頭地是教練與運動員的共同目標，苦練再苦練似乎是不二法則，但這壓縮了學生運動員接受正規教育的時間，阮瀚逸也以棒球運動為例，國內的少棒可以說是非常密集，雖說教育部都有規定不得超過30天的條款，但似乎都出現殊難配合的窘境。14歲就代表國家參加台維斯杯網球賽的王宇佐教練也分享他的國中小幾乎都是在球場度過，15歲之後就獲得經紀公司贊助赴美接受專業的網球學校訓練，簡言之，在追求運動場上的卓越之時，這些學生運動員似乎已經被迫選擇放棄學習的機會。

自從民國86年起實施的體育班，可以說是運動資優班，但可以顯見的是非運動的學習受到主客觀因素就比較乏善可陳，然而曾經獲得教育部頒發特別獎的潘瑞根老師投入杏壇40年，他特別分享了他擔任體育班導師的心法，他給體育班孩子的理念是｢品格是二十一世紀最大的競爭力 」，競技成績是短暫的，但品德就如同人格，會影響一輩子的發展，而潘老師也在高三體育班規畫的成年禮活動，要求學生針對文理科課題進行專題報告，服裝儀容都及簡報都非常講究，一方面培養孩子的溝通能力，另一方面提升孩子的自信心。而王宇佐教練也覺得國內選手缺乏自信心，可能與國內的教練文化有關，他指出國內教練比較常用不要犯錯，美國教練則比較習慣試試看，而他也坦承要扮黑臉及白臉是需要學習的。

另外，高中體總秘書長朱彩鳳也特別引用與好市多總經理張嗣漢的對話，｢運動員的在訓練過程所培養的應變能力與刻苦耐勞是進入職場的競爭優勢」。而阮瀚逸也經常苦口婆心向家長及球員提到棒球以外的學習絕對不能中斷，畢竟，學校棒球隊可以提供合宜的棒球訓練環境，有助於術科學習，但其他學習千萬不能放棄，特別是在面臨少子化的情況下，人際互動與挫折容受力是重要的學習能力。

治平高中學務處主任張家豪也點出部分得學生運動員的學習若是來自於家庭環境，由於其自身資源匱乏，無法提供更多的學習機會，只能往非學科方向努力，而治平高中的體育班其實比較類似運動專長生，運動代表隊是設置在綜合科，學生可以選休閒運動學程、職科學程、普通高中學程，所以學生會有更多元化選擇。

面對體育班制度的實施，曾經是游泳國手的周明杰在百齡高中服務期間也負責營游泳隊訓練，他認為不同運動種類需要的運動訓練環境不同，游泳屬於個人運動項目，他的游泳隊學生與一般學生求學，因受學風感染而自發讀書，選手不但在運動比賽成績亮眼，學科的學習發展也相當均衡。