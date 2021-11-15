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運動推手獎名單公佈 拳擊協會大老獲特別獎

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華拳擊協會理事長李武男(中)。 資料照／威爾力斯公司提供
中華拳擊協會理事長李武男(中)。 資料照／威爾力斯公司提供

東京奧運中華代表團共有4名拳擊女將參賽，黃筱雯更帶回隊史第一面獎牌，寫下台灣拳擊新頁，今天體育署公布的110年體育推手獎得獎名單，中華拳擊協會理事長李武男和推動身心障礙體育的林嫵恬，榮獲特別類特別獎，表揚典禮25日下午2點登場。

教育部體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。

今年度在各方踴躍參與下，總收件數達105件，共計有51個獲獎單位，其中包含贊助類60件、推展類19件、特別類特別獎2件。

榮獲特別類特別獎的李武男，力推「國際拳擊總會女子青少年暨青年世界拳擊錦標賽」，培訓女子拳擊好手；在今年東奧黃筱雯光榮奪銅，陳念琴、吳詩儀、林郁婷等女子國手亦有傑出表現，在性別平等體育運動推動著有績效。

林嫵恬是在台定居的德國人，因為對台灣的認同，積極推動身心障礙體育運動，協助身心障礙者在馬術活動中獲得治癒契機，給予身心障礙馬術選手一方天地，並獲國際心智障礙者帕拉運動協會認可，擔任第一位帕拉馬術總監，為創造包容心智障礙者的環境積極在國際發聲。

體育的推展亦有賴於媒體傳播的力量，本次有2位資深體育新聞工作者黃虎台及林永富獲獎，他們致力參與體育新聞傳播，讓體育運動成為國人關注焦點，使體育動力源源不絕。

教育部次長、體育署代理署長林騰蛟表示，今年東京奧運台灣創下亮麗成績，不但展現國家優秀選手們的實力，同時也要藉由體育推手獎的表揚，向幕後英雄致敬。

今年雖有嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，受理推薦報名件數不減反增，仍有6家企業團體及7位個人為首次參與推薦並獲獎；今年獲獎單位中，中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司等5家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，培育無數優秀選手，代表我國出征各大國際賽事取得佳績，為國爭光。

黃筱雯

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