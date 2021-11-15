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網球／費德勒術後復原不及 教練稱明年澳網參賽不樂觀

中央社 / 雪梨15日綜合外電報導
費德勒不太可能參加明年的澳洲網球公開賽。 歐新社
費德勒不太可能參加明年的澳洲網球公開賽。 歐新社

教練盧比西奇表示，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）不太可能參加明年的澳洲網球公開賽（Australian Open），但仍希望能在某個時間點重返賽事。

路透社報導，20度大滿貫賽冠軍費德勒7月在溫布頓錦標賽男單八強出局後就沒參加比賽，這段期間他又動了一次膝蓋手術。

被問到費德勒能不能在明年1月重返澳網這個年度第一場大滿貫賽事，前世界排名第3的盧比西奇（Ivan Ljubicic）表示，目前跡象並不樂觀。

盧比西奇告訴體育資料公司Stats Perform：「我認為機會很小，他還在復原。我知道他的想法，他要確定自己能贏，狀況百分之百。」

「所以我認為參加澳網的可能性目前不高，但他會一步一步來，畢竟他40歲了，要有耐性，他沒辦法像以前那樣迅速復原。」

費德勒和西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）以及塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）並列大滿貫最多冠的男單選手，澳網主辦單位當然希望三巨頭都能參賽。

也有傷痛問題的納達爾先前已說會參加澳網，約克維奇則不願在主辦單位公布健康規範前證實是否參賽。

澳網 納達爾

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