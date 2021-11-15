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網球／稱彭帥安全無虞 WTA主席放話：不排除撤出中國

聯合新聞網 / 綜合報導
WTA力挺彭帥，主席放話若沒有適當的結果不排除退出中國市場。 路透
WTA力挺彭帥，主席放話若沒有適當的結果不排除退出中國市場。 路透

中國女子網球好手彭帥月初時在微博驚爆，自己在十多年前遭國務院前副總理張高麗性侵而後衍生不倫戀，WTA對此發聲表明挺彭帥，而今據《紐約時報》報導，WTA主席賽門（Steve Simon）確定彭帥目前安全無虞，並表示不排除撤出中國市場：「如果事情最終沒有一個適當的結果，我們將會採取這個做法──停止在中國的營運。」

「我們已經收到包括中國網球協會在內等多個消息來源，確認彭帥現在是安全的，沒有受到任何威脅。她現在人應該是在北京，但我無法證實這一點，因為我還沒有直接與她對話。」賽門說。

WTA在過去十年裡巡迴賽於中國投入了大量的資金。光是在中國境內就有11項賽事，包括讓WTA荷包賺滿滿的深圳年終賽。不過賽門表示，他對彭帥的支持和對正義的渴求是堅定不移的。

賽門表示，WTA家族的成員提出了嚴重的指控，他們將百分百支持彭帥：「我們希望看到進行全面調查。但如果他們不願意配合，我們將不得不採取一些手段。」

彭帥 紐約時報 北京 國務院 深圳

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