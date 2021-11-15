快訊

與陳時中餐敘嗨歌 郭台強「14個字」出面回應了

退役戰機你丟我買供應鏈下 會出現我的武器變我的敵人嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LPGA／鵜鶘高球賽最終淪 徐薇淩並列第16坐收

中央社 / 記者黃巧雯台北15日電
台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA鵜鶘女子錦標賽最終輪繳出4鳥、3柏忌，揮出69桿，總桿數以271桿，並列第16。 法新社
台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA鵜鶘女子錦標賽最終輪繳出4鳥、3柏忌，揮出69桿，總桿數以271桿，並列第16。 法新社

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA鵜鶘女子錦標賽最終輪繳出4鳥、3柏忌，揮出69桿，總桿數以271桿，並列第16，而美國選手N.柯達在延長加洞賽擊敗其他3人，拿下冠軍。

總獎金175萬美元（約新台幣4919萬元）鵜鶘女子錦標賽在美國佛羅里達州舉行，為美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度倒數第2站賽事，今天展開最終回合競桿。

徐薇淩從首輪暫居第10，次輪排名一度衝上第3，但第3輪未能延續前2輪的表現，單日僅繳出72桿，排名退居第17。

徐薇淩今天繼續從第1洞出發，儘管剛開賽前5洞就吞下3柏忌，但表現漸入佳境，先是在第6洞捕鳥止血，後9洞再進帳3鳥，打出69桿，4輪累計以低於標準9桿的271桿，並列第16。

美國女將N.柯達（Nelly Korda）與湯普森（LexiThompson）前3輪結束，並列領先，賽前握有1桿優勢，N.柯達今天在第17洞苦吞3柏忌，差點錯失金盃，所幸在第18洞及時捕鳥，保住爭冠機會，單日以69桿繳卡。

N.柯達與湯普森、韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（LydiaKo）、韓國女將金世煐（Sei Young Kim）正規賽結束，總桿數同以低於標準17桿的263桿，4人進入延長加洞賽。

N.柯達在延長加洞賽勝出，本季第4座冠軍到手。談到關鍵第17洞，N.柯達坦言，一度以為沒有機會了，「我當時想著第18洞試著打出標準桿，畢竟那一洞相當艱難，如果有機會抓鳥的話就去嘗試」，她也慶幸自己後來沒有放棄機會。

徐薇淩 鵜鶘 湯普森

延伸閱讀

LPGA／鵜鶘高球賽第3輪 徐薇淩暫並列第17

LPGA／徐薇淩單日抓6鳥 鵜鶘女子錦標賽次輪衝上並列第3

NBA／湯普森復原情況良好 傳有望耶誕節前回歸

LPGA／年度封關倒數 鵜鶘錦標賽首輪徐薇淩並列第10名

相關新聞

網球／稱彭帥安全無虞 WTA主席放話：不排除撤出中國

中國女子網球好手彭帥月初時在微博驚爆，自己在十多年前遭國務院前副總理張高麗性侵而後衍生不倫戀，WTA對此發聲表明挺彭帥，而今據《紐約時報》報導，WTA主席賽門（Steve Simon）確定彭帥目前安全無虞，並表示不排除撤出中國市場：「如果事情最終沒有一個適當的結果，我們將會採取這個做法──停止在中國的營運。」

LPGA／鵜鶘高球賽最終淪 徐薇淩並列第16坐收

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA鵜鶘女子錦標賽最終輪繳出4鳥、3柏忌，揮出69桿，總桿數以271桿，並列第16，而美...

網球／彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 WTA聲援

中國女網名將彭帥指控被權貴性侵而下落不明逾10天後，「世界女子職業網球協會」今天終於打破沉默，呼籲她的指控「必須獲得全面...

花蓮三鐵 71歲馬英九半程完賽

疫情趨緩，今年首場正式鐵人三項競賽的花蓮登場，71歲前總統馬英九昨天參加半程賽，花2小時50分完成泳渡鯉魚潭、22.5公...

WTA年終賽／雙打4后對決 謝淑薇嘗敗

ＷＴＡ年終賽昨天上演「球后對決」，今年溫布頓冠軍組合謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲與法網、東京奧運登頂的捷克組合卡雷茨科娃／絲...

足球／安聯小小世界盃台南站 地主東門城獲全國賽代表

2021安聯小小世界盃台南站賽事在13、14日舉行，共有80支球隊在市立足球場熱情開踢，為期2天的賽事決定U6、U8、U...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。