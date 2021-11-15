LPGA／鵜鶘高球賽最終淪 徐薇淩並列第16坐收

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA鵜鶘女子錦標賽最終輪繳出4鳥、3柏忌，揮出69桿，總桿數以271桿，並列第16，而美國選手N.柯達在延長加洞賽擊敗其他3人，拿下冠軍。

總獎金175萬美元（約新台幣4919萬元）鵜鶘女子錦標賽在美國佛羅里達州舉行，為美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度倒數第2站賽事，今天展開最終回合競桿。

徐薇淩從首輪暫居第10，次輪排名一度衝上第3，但第3輪未能延續前2輪的表現，單日僅繳出72桿，排名退居第17。

徐薇淩今天繼續從第1洞出發，儘管剛開賽前5洞就吞下3柏忌，但表現漸入佳境，先是在第6洞捕鳥止血，後9洞再進帳3鳥，打出69桿，4輪累計以低於標準9桿的271桿，並列第16。

美國女將N.柯達（Nelly Korda）與湯普森（LexiThompson）前3輪結束，並列領先，賽前握有1桿優勢，N.柯達今天在第17洞苦吞3柏忌，差點錯失金盃，所幸在第18洞及時捕鳥，保住爭冠機會，單日以69桿繳卡。

N.柯達與湯普森、韓裔紐西蘭籍女將高寶璟（LydiaKo）、韓國女將金世煐（Sei Young Kim）正規賽結束，總桿數同以低於標準17桿的263桿，4人進入延長加洞賽。

N.柯達在延長加洞賽勝出，本季第4座冠軍到手。談到關鍵第17洞，N.柯達坦言，一度以為沒有機會了，「我當時想著第18洞試著打出標準桿，畢竟那一洞相當艱難，如果有機會抓鳥的話就去嘗試」，她也慶幸自己後來沒有放棄機會。