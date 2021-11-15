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ATP年終賽／首戰驚險獲勝 梅德維夫：沒有壓力

中央社 / 義大利杜林14日綜合外電報導
梅德維夫在年終戰首戰旗開得勝。 路透社
梅德維夫在年終戰首戰旗開得勝。 路透社

在ATP世界巡迴年終賽尋求衛冕的俄羅斯網球名將梅德維夫，今天丟掉首盤後逆轉擊敗對手波蘭籍胡爾卡奇，但梅迪維夫表示他「一直沒有壓力」。

大會第2種子梅德維夫（Daniil Medvedev）在ATP世界巡迴年終賽（ATP World Tour Finals），以6比7（5/7）、6比3、6比4擊敗第7種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。

在這場比賽發出15記愛司球（Ace）的梅德維夫說：「我沒有被對手拿到破發點過，所以一直沒有壓力。」

胡爾卡奇本季破繭而出，在邁阿密贏得生涯首座大師賽冠軍，也在溫布頓錦標賽8強賽擊敗瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）晉級。

這是胡爾卡奇生涯首度闖進ATP世界巡迴年終賽這個球季尾聲的大賽，他說：「我會試著保持正面，我輸了這場比賽，但我會去思考正面的地方，也看看有什麼改進空間，並為下一戰做好準備。」

截止目前為止，梅德維夫在過去26場比賽贏了其中23場。

ATP世界巡迴年終賽2009年起就在英國倫敦舉辦，今年是首度改到義大利的杜林（Turin）進行。

明天，世界球王、塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）將面對挪威選手路德（Casper Ruud）；希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）將卯上俄羅斯的羅布雷夫（Andrey Rublev）。

羅斯 Roger Federer Daniil Medvedev

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