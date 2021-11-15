快訊

經濟業障神承擔？印度信仰的「聖河超毒泡沫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

中央社 / 巴黎14日綜合外電報導
中國網球名將彭帥。（新華社資料照片）
中國網球名將彭帥。（新華社資料照片）

中國女網名將彭帥指控被權貴性侵而下落不明逾10天後，「世界女子職業網球協會」今天終於打破沉默，呼籲她的指控「必須獲得全面、公平、透明且不遭到審批的調查」。

法新社報導，負責推展女子網球運動的最高國際組織「世界女子職業網球協會」（WTA）發聲明，呼籲務必基於上述原則調查原委。

現年35歲的彭帥曾獲得溫布頓（Wimbledon）網球錦標賽及法國網球公開賽（French Open）女雙冠軍，自從她在微博發文，指控被前中國國務院副總理張高麗強暴後，全面被中國的網頁和社群媒體封殺。微博相當於另個社群媒體推特（Twitter）。

這是在全球各地掀起關注的反性騷擾「#我也是」（#MeToo）運動，首次波及中國共產黨的高層。

WTA主席賽門（Steve Simon）透過聲明表示：「最近在中國發生的事件涉及一位WTA的球員彭帥，令人深感擔憂，WTA是專為婦女的組織，我們始終堅持我們創立的原則：公平、機會與尊重，彭帥與所有婦女都應被傾聽而非被審批，有關她指控前中國領導高層涉及性侵的行徑，務必慎重嚴肅以對。」

賽門另表示：「我們期待這個問題被妥善處理，也就是彭帥的指控務必獲得全面、公平、透明及不遭受審批的調查，球員的健康與安全是我們絕對且絕不讓步的首要之務，我們大聲疾呼是為了要伸張正義。」

WTA發表這項聲明之前，遭到網球迷與球員相當嚴厲的批評，其中包括獲得18座大滿貫賽后冠的球星艾芙特（Chris Evert），她在網路上號召以主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）發文，獲得回響。

艾芙特今天發推文說：「的確，這些指控令人感到非常不安，彭帥14歲我就認識她了，想必我們都很關切，這是人命關天的，她在哪裡？她安全嗎？誰有她的下落，不勝感激。」

法國女將柯爾妮（Alize Cornet）也響應主題標籤「#彭帥在哪裡」的號召，並說「我們別裝聾作啞」，台維斯盃（Davis Cup）的英國參賽選手布羅迪（Liam Broady）表示：「我難以置信這種事居然發生在21世紀。」

其他數以百計的球員紛紛藉由這個主題標籤提出相同的質疑，並點名「國際網球總會」（International Tennis Federation, ITF）依然不發一語。

WTA發布聲明後，另個法國網球選手馬育（NicolasMahut）發推文說：「彭帥下落不明不只是WTA的問題，我們大家都關心。」

彭帥之前在微博發文，自稱與張高麗有多年不倫關係，並控對方「玩完想不要就不要了」，之後中國的網路審查員刪除彭帥這篇指控文。

被彭帥控訴的張高麗是個七旬老翁，這位中國網壇知名女將說，張高麗「強迫」她發生性關係，並且他倆之間的關係過去斷斷續續延續好幾年。

之後彭帥再也沒有發布任何隻字片語，而張高麗也沒有公開回應。他曾經是中國權力核心、由7人組成的中共中央政治局常委之一，報導說，張高麗與現任國務院總理李克強關係密切。

彭帥

延伸閱讀

彭帥遭軟禁？ 日媒體人：彭懷孕被張高麗逼墮胎

彭帥「國家級性侵」文全網瘋傳！名嘴爆關鍵20分鐘內幕

彭帥與「她們」的飛蛾撲火：#MeToo時代仍難對抗的中國權勢性侵

陸網友翻牆吃瓜！謝淑薇被追問「彭帥風暴 」 一句話霸氣表態

相關新聞

彭帥控遭性侵下落不明逾10天後 世界女網協會聲援

中國女網名將彭帥指控被權貴性侵而下落不明逾10天後，「世界女子職業網球協會」今天終於打破沉默，呼籲她的指控「必須獲得全面...

WTA年終賽／雙打4后對決 謝淑薇嘗敗

ＷＴＡ年終賽昨天上演「球后對決」，今年溫布頓冠軍組合謝淑薇和比利時搭檔梅騰絲與法網、東京奧運登頂的捷克組合卡雷茨科娃／絲...

花蓮三鐵 71歲馬英九半程完賽

疫情趨緩，今年首場正式鐵人三項競賽的花蓮登場，71歲前總統馬英九昨天參加半程賽，花2小時50分完成泳渡鯉魚潭、22.5公...

足球／安聯小小世界盃台南站 地主東門城獲全國賽代表

2021安聯小小世界盃台南站賽事在13、14日舉行，共有80支球隊在市立足球場熱情開踢，為期2天的賽事決定U6、U8、U...

藤球／國際移工藤球王爭霸戰 WHAT TEAM A台北站封王

中華藤球協會舉辦的「2021國際移工藤球王爭霸戰」，因疫情影響延辦，14日終於順利在台北市中正運動中心熱鬧開踢，14支隊...

泰拳／全國錦標賽 8歲方翔恩史上最年輕冠軍

民國110年第12屆全國泰拳錦標賽，14日在北市南港鷹雄拳擊館落幕，兩天的賽事共產生20個量級冠軍，分膺台灣新科泰國拳王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。