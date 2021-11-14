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足球／安聯小小世界盃台南站 地主東門城獲全國賽代表

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
東門城幼兒培訓拿到U6組冠軍。圖／中華迷你足球協會提供
東門城幼兒培訓拿到U6組冠軍。圖／中華迷你足球協會提供

2021安聯小小世界盃台南站賽事在13、14日舉行，共有80支球隊在市立足球場熱情開踢，為期2天的賽事決定U6、U8、U10、U12和U15組各一席晉級全國決賽的代表權。由於各站報名資格秒殺，因此有球隊專程從台北南下參賽，不惜辛勞只為了參加疫情下難得的足球盛宴。

安聯小小世界盃自開辦以來規模年年成長，今年更擴大到全台13縣市都設置分站，但參賽資格依舊搶手，不僅一開放就額滿還需另外抽籤，導致不少向隅的球隊跨縣市出征，像這次拿走台南站U10和U12組別冠軍的，分別是士林FC和大安FC，尤其士林FC最後是透過PK點球才驚險勝出，達成踢回台北全國總決賽的目標。

士林FC正規時間從落後扳平成3：3，然後在PK以4：3苦勝Sklub暴龍，將晉級門票力爭到手，奪冠瞬間全隊欣喜若狂，就連陪同南下的家長也直呼不虛此行。在場邊見證兒子重大一勝的媽媽陳丹妮表示，足球是團隊運動，不是個人很厲害就可以完成比賽，讓孩子從小就學習和隊友一起扶持成長，給他們享受這樣的過程，「兒子從4歲開始踢，已經踢了5年多，他小時候在日本幼兒園就讀，日本人覺得足球是對小朋友很好的運動，因為全身都可以動到，現在連妹妹都加入了。」

台南在地的足球俱樂部東門城守住一席全國賽代表權，在U6組別脫穎而出。總教練余錦鴻表示，若不分級別共有近800名學生，最小從3歲就開始入門。這次參加U8隊伍的郭芃佑就是3歲踢球至今，他笑說一開始是看堂哥在踢而產生興趣，「現在最喜歡和朋友互相傳球的部分，希望以後能拿下全國冠軍，想去法國踢球。」

安聯人壽長期贊助小小世界盃達8年時間，相當樂見賽會規模越辦越盛大，帶動台灣足球種子遍地紮根，統大通訊處處經理陳姿燕表示，安聯人壽是德國企業，而足球在德國是全民運動，所以安聯對足球一直都有社會責任的使命在，這8年來公司投入上千萬舉辦小小世界盃，很開心藉由這活動看到台灣也有很多家長在栽培小孩從事足球運動。

中華迷你足球協會秘書長張武業表示，今年特殊之處在於分區賽從往年的7個縣市，成長到13縣市，並且有4個縣市舉辦公益列車，這要感謝冠名廠商安聯人壽的全力支持，「小小世界盃對台灣的基層足球發展的影響很大，不管是運動人口的普及，或者俱樂部的雨後春筍，我們從第一年200多隊成長到現在1400多隊，讓政府看到足球的發展潛力。」

小球員透過比賽學習團隊合作。圖／中華迷你足球協會提供
小球員透過比賽學習團隊合作。圖／中華迷你足球協會提供

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