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藤球／國際移工藤球王爭霸戰 WHAT TEAM A台北站封王

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
WHAT TEAM A臺北站稱王。圖／中華藤球協會提供
WHAT TEAM A臺北站稱王。圖／中華藤球協會提供

中華藤球協會舉辦的「2021國際移工藤球王爭霸戰」，因疫情影響延辦，14日終於順利在台北市中正運動中心熱鬧開踢，14支隊伍火力全開，共同角逐台北站「藤球王」之殊榮。經過冠軍決賽激烈的廝殺，本屆台北站「藤球王」終於在傍晚出爐，由WHAT TEAM A.一路過關斬將，直落二力退另一強隊WHAN YEN FC.，歡呼聲響徹雲霄。

WHAT TEAM A.全體隊員的驚喜之情溢於言表，問及得獎感言，直呼「太開心了！不知道說什麼了！」。隊長CHAMPA PHETKLA（林勝福）提到，和隊員在淡水認識，平時會相約練球，卻因為疫情沉寂了很久，沒想到這次還能拿到獎盃。

WHAN YEN FC.則是來自桃園南崁，隊長LAIHAKHOT METHASIT（潘杰）說，雖然與第一名失之交臂，但是能拿到亞軍已經出乎意料，不愧對隊員練習時受的傷。潘杰更表示，沒想到爭霸戰辦得如此盛大，並感謝中華藤球協會，讓他們能戴著獎牌風光回家。

來自新莊和板橋的NUMBER ONE.，身為老牌隊伍，順著往年的氣勢，再次奪下台北站季軍寶座，隊長PRASAN（巴杉）回憶，在泰國，每間學校都必須教授藤球，使他們從小就累積了不少比賽經驗，他們也對爭霸戰表達支持，無論是過去還是未來，只要爭霸戰開打，一定會到場參加。

從台南跋山涉水來參賽的RAOM PURN FC.，身為唯一一組中南部選手，初試啼聲就展現驚人實力，與NUMBER ONE.並列季軍。隊長SAENDA WORAWUT（大目）表示，自己和出遊時相識的好友組成隊伍報名，但是他們從來沒有比賽過，只是抱著試試看的想法，沒想到隊員們超水準發揮，讓RAOM PURN FC.一舉拿下銅牌。

本屆爭霸戰因疫情影響調整，分別在14日台北、21日桃園兩站開打，將各誕生兩組「藤球王」。所有參賽隊伍均由移工組成，除表現不俗的泰國隊伍們之外，更新增了來自印尼的GARUDA INDO，在本屆比賽揮灑出不一樣的色彩。隊員Nung回憶，自己在家鄉曾經玩過藤球，很開心可以在台灣比賽，雖然GARUDA INDO與獎牌無緣，但他們表示會努力練習，期待明年能扳回一城。

為了配合參賽選手們的工作，中華藤球協會每年的爭霸戰都選在周日舉行，希望透過「以球會友」的方式建立與國際移工之友誼。

2021國際移工藤球王爭霸戰台北站熱鬧開踢。圖／中華藤球協會提供
2021國際移工藤球王爭霸戰台北站熱鬧開踢。圖／中華藤球協會提供

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