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泰拳／全國錦標賽 8歲方翔恩史上最年輕冠軍

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
年僅8歲的方翔恩（左二）贏得青少年38公斤級冠軍，並獲頒賽會最佳新人獎。 圖／中華泰拳協會提供
年僅8歲的方翔恩（左二）贏得青少年38公斤級冠軍，並獲頒賽會最佳新人獎。 圖／中華泰拳協會提供

民國110年第12屆全國泰拳錦標賽，14日在北市南港鷹雄拳擊館落幕，兩天的賽事共產生20個量級冠軍，分膺台灣新科泰國拳王。年僅8歲的北投明德小學三年級生方翔恩來自「協和拳館」，是本屆賽會最年輕選手，但拳腳到位，有板有眼，以4：1打敗年長2歲的對手胡鈞泰，成為全國泰拳錦標賽史上最年輕的冠軍得主，並與青少年60公斤級的簡亮宇共同獲頒最佳新人獎。中華泰拳協會理事長張恩煌表示，賽事因疫情延後近半年，但選手全力準備，比賽競爭激烈，過程精采可觀，水平更甚往年。

服務於新北市捷運局綜合規劃科「幫工程司」的劉心荷在女子48公斤級決賽拳腿齊飛，打得對手招架乏力而棄權，第二回合便提早捧回冠軍盃，最具女拳王架式；保一總隊維安特勤幹員林勁成在壓軸戰施展熟練的警察身手，以5：0打敗大會第一長人身高185公分的林敬智，登上男子75公斤級拳王寶座，並連續第五年在全國泰拳錦標賽封王。

民國100年劉心荷台大土木系畢業當年便高考及格當上公務員，因家距新莊泰拳運動武館不遠，就近習拳，或許具備台大女壘校隊的基礎，很快練就一身的拳腳功夫。「電視綜合格鬥節目挺吸引我，於是開始練習泰拳，走上格鬥之路。」160公分的劉心荷極熱衷拳腳功夫，閒暇除打泰拳外，也參加過散打比賽。

代表「MuayPlus慕泰」的林勁成則受保一總隊學長的影響與泰拳結緣7年，是教練心目中的練家子。「我練拳的第一個月就參加比賽，之前只在警校有過柔道與跆拳道的基礎。」180公分的林勁成在決賽面對185公分的林敬智，打得並不輕鬆。「以前沒碰過那麼高的對手，一開始比較不習慣。」他表示，身為警察一定要懂得拳腳功夫，才會有正確的安全防禦觀念，手腳並用的泰拳讓他更了解功夫的內涵。

男子60公斤級「文化大學」陳禹希，以3：2力克「MuayPlus慕泰」黃鴻羽，完成六連霸，順利寫下全國泰拳錦標賽連霸新紀錄。「我還記得五年前第一次參賽時，在57公斤級比賽奪冠，後來陸續打54及64公斤級，今年則是第一次挑戰60公斤級。」不論陳禹希在哪個量級出現，他在全國泰拳錦標賽始終春風得意，每賽必冠。「我參加較輕量級的比賽，是為出國比賽提前準備；如果參加較重量級比賽，則是磨練抗擊打能力，各有不同的體驗。」

35歲以上壯年男子組陳俊辰和張程舜之戰，兩人年紀相差18歲，被視為「父子對決」，最終由38歲的「武甲」陳俊辰打敗56歲的對手。張舜程表示，他輸在爆發力不如人；陳俊辰則說，對手身高近180 ，比他高了12公分，但自己年輕，贏在下盤較有力。

TMMA台北格鬥運動館伍勤哲、黃怡倩、許筱薇、張沛瑜等共獲四個量級冠軍，囊括團體總冠軍、精神總錦標及最佳教練等三大獎，成為本屆賽事最大贏家。

劉心荷。圖／中華泰拳協會提供
劉心荷。圖／中華泰拳協會提供

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