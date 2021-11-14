羽球／戴資穎分享打桌球影片 教練喊和鄭怡靜組雙打

世界球后戴資穎備戰12月世界羽球錦標賽，近日在社群網站Instagram分享一段打桌球影片，讓網友直喊佩服，桌球一姐鄭怡靜教練鄭佳奇也留言，要小戴可以跟鄭怡靜組雙打。

戴資穎在東京奧運拿下女單銀牌後，返台持續訓練、調整，確定缺席在印尼3站賽事，奧運後首戰鎖定12月12日起在西班牙舉行的世界羽球錦標賽，將力拚個人首面獎牌。

距離世錦賽僅剩不到1個月，戴資穎在Instagram分享一段影片，片中她改拿桌球拍對打，只見她打得有模有樣，並與對手多拍來回，她也留言直呼，「羽球式桌球再現，我絕對不會說這是錄到最多拍的一顆。」

看到戴資穎不僅羽球高居球后寶座，連桌球也難不倒她，網友紛紛留言直喊「佩服」，更期待小戴挑戰網球，甚至有人提議，「要不要和教父（莊智淵）來一場」。

桌球一姐鄭怡靜教練鄭佳奇也回應戴資穎貼文，她不僅稱讚小戴厲害，還建議小戴可以跟鄭怡靜組雙打，讓戴資穎直呼，「教練，我還是不要鬧了。」