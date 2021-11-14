LPGA／鵜鶘高球賽第3輪 徐薇淩暫並列第17

中央社 / 台北14日電
徐薇淩。聯合報系資料照
徐薇淩。聯合報系資料照

台灣旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA鵜鶘女子錦標賽第3輪前9洞吞下4柏忌，全場僅抓下2鳥，揮出72桿，3輪合計以低於標準8桿的202桿，排名下滑至並列第17。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）鵜鶘女子錦標賽在美國佛羅里達州舉行，為年度倒數第2站賽事，今天展開第3回合賽程。

徐薇淩前2輪狀況不錯，靠著第2輪6鳥、零柏忌的完美表現，繳出64桿，排名一度衝上並列第3，與領先群僅有1桿的差距，有機會挑戰美巡賽第2冠。

不過，徐薇淩今天狀況與前2天相比有落差，從第1洞出發的她，前9洞就苦吞4柏忌，包括第7至9洞連續領到柏忌，轉場後重新調整節奏，在第12、17洞捕鳥，以72桿繳卡，3輪累計202桿，排名暫居並列第17。

另名台灣好手程思嘉射下5鳥、4柏忌，打出69桿，總桿數208桿，暫時並列第60。

美國高球女將N.柯達（Nelly Korda）今天全場狂抓8鳥，僅吞下1柏忌，揮出63桿，追上領先群，與美國好手湯普森（Lexi Thompson）總桿數同以低於標準16桿的194桿，1桿之差，暫時並列領先。

徐薇淩

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