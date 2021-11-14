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競速溜冰／世錦賽雙金后楊合貞受傷 體育署允提供最好照顧

中央社 / 台北14日電
楊合貞（左）。圖／中央社
楊合貞（左）。圖／中央社

台灣女將楊合貞世界競速溜冰錦標賽為台灣添得2金、1銅，卻傳出在比賽中受傷，體育署表示，楊合貞開刀一切順利，預計今天搭機，16日抵台，後續將提供選手最好照顧、協助。

2021年世界競速溜冰錦標賽在哥倫比亞舉行，台灣合計進帳2金、1銀、2銅，在獎牌排行榜上排名第3，包括陳彥成在世錦賽最後1個項目42公里馬拉松摘下銅牌。

台灣隊這次以楊合貞表現最佳，3度登上頒獎台，包括成年女子組1萬公尺計點淘汰賽銅牌、1000公尺爭先賽金牌，並在女子3000公尺接力與李孟竹、劉懿萱聯手摘金。

傳出楊合貞在後來的賽事遭對手衝撞，造成左手受傷，教練吳炯助在臉書上發文分享後續過程，先是向國訓中心請求協助，後來又被當地醫療體系嚇到，「等待安排到X光拍攝檢查的同時，我們不斷提出傷口處理請求，醫院還是完全沒有任何處理傷口意願，只好硬著頭皮跟院方要物品，由柏亦來幫忙先做簡單基本的傷口清潔，歷經漫長的2小時等待，我們才拍攝到X光片」。

吳炯助透露，歷經各界幫忙，包括向副總統賴清德求援，以及辦事處協助，並在彙整多方專業人士的評估資訊提供說明後，楊合貞家人決定讓楊合貞先在當地開刀，回台後再執行後續處理。

體育署競技運動組長藍坤田接受中央社記者電話訪問時表示，第一時間已掌握訊息，並聯繫中華民國滑輪溜冰協會、國訓中心提供協助，由於楊合貞屬於亞運培訓隊選手，後續也將提供選手最好的照顧與協助。

藍坤田透露，楊合貞開刀順利，已為選手安排於今天搭機，並乘坐商務艙，預計16日抵台。

楊合貞 世錦賽 亞運

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