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WTA年終賽／不敵東奧金牌吞首敗 謝淑薇關鍵戰拚晉級

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和梅騰絲。 歐新社
謝淑薇和梅騰絲。 歐新社

網球女雙「世界球后」謝淑薇，生涯第4度挑戰WTA年終賽遇強力挑戰，今天她和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）面對今年法網、東奧奪冠的捷克組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），以3：6、1：6敗陣，目前戰績累積1勝1敗，要晉級就看分組最終戰結果。

去年WTA年終賽因新冠肺炎疫情取消，今年復辦，總獎金達500萬美金，僅有單打和雙打年度積分前8的組合可參賽；8組選手預賽分兩組，單循環後取分組前2晉級4強單淘汰賽。

今年溫布頓奪冠的謝淑薇和梅騰絲位於「埃爾塔欣（El Tajín）組」，首戰直落2拍下智利瓜拉琪（Alexa Guarachi）／美國卡胡琪（Desirae Krawczyk），但今天碰列頭號種子的捷克組合，4次「決勝分」機會都沒把握，歷時1小時5分鐘吞下首敗。

台比組合預計台灣時間周二凌晨出戰加拿大菲奇曼（Sharon Fichman）／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos），若奪勝仍有機會出線。

謝淑薇過去3度參賽全部打進最終戰，收穫1冠、2亞，2013年和大陸「金花」彭帥登頂更寫下亞洲紀錄。

今年WTA年終賽另組女雙是以古阿斯特克帝國首都特諾奇蒂特蘭（Tenochtitlán）命名，4個組合分別是日本搭檔青山修子／柴原瑛菜、美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）、澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／大陸張帥及克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac）。

謝淑薇

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