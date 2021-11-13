體育署─i運動資訊平台 獲傑出公眾合作服務獎全球首獎

教育部體育署建置「體育雲-全民運動資訊系統-i運動資訊平台」，今天獲得2021年度全球資通訊科技應用傑出貢獻獎（2021 WITSA Global ICT Excellence Award） 的「傑出公眾合作服務獎Public/Private Partnership Award」的全球首獎。此獎素有「資通訊界的奧斯卡獎」美稱，該獎項主要表彰運用資通訊技術，建立對全民社會福祉及促進產業發展有重大貢獻的企業或政府組織。本系統從全球115個提名之系統中脫穎而出，由國際組織-世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）頒發。

「i運動資訊平台」自 2015 年起網站建置完成後並陸續強化相關功能，現已突破千萬人次瀏覽量，每月平均瀏覽亦突破20萬人次，每年透過系統公告及補助全台運動i臺灣計畫活動逾2600場次之體育賽事活動與課程，並在網站上建置不同類型運動的教學影片，提供民眾豐富線上運動影片資源。現也將目前台灣民眾約540萬人自學生時期至成人參加的體適能檢測數據整建完成，並依據相關數據提供個人化的運動處方建議。

此外該平台還為專業運動人士提供體育署相關證照的考證與媒合功能，每年約有6000名專業運動人士透過該系統完成相關的認證，並陸續規畫將證照之學科考試改為線上，並提供證照換證及管理等相關專業服務。為體育運動產業的成長創造正面動力的同時，也創造更為環保節能的環境，依據各專案的執行成果計算，本系統相關服務線上化後，累積所節省的紙張已經超過7倍的101大樓高度。

體育署表示，為順應運動與科技及醫學結合的國際趨勢，體育署積極與優質企業合作，透過運動i臺灣2.0計畫、運動企業認證案、科技體適能檢測試辦計畫等引進相當多企業及民間資源一同合作。體育雲於2015年建置並開始運作至今，過程中已陸續完成15個子系統，其中為了提供民眾個人化運動處方建議，透過實證研究後將研究成果導入系統，並結合國民體適能指導員以體適能數據和運動處方模組用於訓練運動處方AI模組，藉由此平台得以推升全民運動風氣，提高國民體適能，並促進運動產業的發展，以實現提供台灣民眾快速、便捷的運動資訊來源。

「i運動資訊平台」主要提供民眾使用功能如1.全台體育運動活動查詢：整合體育運動賽事、活動與課程，更完整收錄全台小百岳資訊及登山活動，並協助媒合國民體適能指導員等專業人才，也提供各項運動安全宣導影片等資源；2.專業人才證照系統：各類證照報考資訊，如國民體適能指導員、山域嚮導、救生員、無動力飛行專業人員等專區；3.體適能專區：查詢體適能測驗場次，並協助有意願從事體適能指導員者進行工作媒合；4.個人運動履歷中心：民眾接受體適能測驗後，其記錄在整合大數據分析後，提供個人專屬運動處方建議影片。有興趣的民眾可以上「i運動資訊平台」查詢：https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx。