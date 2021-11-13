迷你足球／新北戰區在三重、樹林激烈開戰

全國幼兒殷切期盼的年度足球重大賽事「110年全國迷你足球賽」終於在疫情趨緩下開踢，由於北部報名隊數太多，主辦單位中華民國迷你足球協會今天選在新北三重、樹林分別開踢，其中三重以大賣場為賽場，小球員踢得很開心。

新北三重特別挑選國內體育用品最知名的迪卡儂三重店舉辦，場內空間寬敞明亮足夠容納U6加上U8共23支隊伍的所有隊職員及家長。三重店的林經理表示相當開心成為全國幼兒比賽場地，歡迎家長及小球員們在比賽後體驗店內每樣產品。而受邀的王威元議員才剛率隊拿下全運會足球銀牌，今天到場勉勵所有參賽小球員未來也能在全國的足球最高殿堂一舉奪金。

新北市足委會的副主委張福記也期許在場的所有參賽小球員從小培養良好的足球學習觀念與技巧，將來才有能力與世界足球強權競爭。

U8組公館雲豹隊的李宓晏，剛開始接觸足球不久便愛上這項運動，首次先發上場略顯緊張，但適應比賽強度後便展現積極態度，多次嘗試斷球及射門，據媽媽表示，學習足球後宓晏力氣增強，生活作息也比較有規律。

另一地的戰區在樹林的育全保安幼兒園開踢，受邀參與開球的蘇巧慧立委在開幕典禮上致詞時除了感謝樹林區熱愛足球的家長外，也表示看到小朋友在場上開心的享受足球比賽而想到過去二次跟小球員比賽時慘敗的有趣經驗。