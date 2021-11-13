鐵人三項／花蓮太平洋錦標賽登場 張嘉家奪生涯100金

花蓮太平洋鐵人三項錦標賽今起於花蓮鯉魚潭展開為期兩天賽程，這也是今年由中華民國鐵人三項協會舉辦的唯一一場賽事，競爭最激烈的男、女菁英標準鐵人賽中，一哥張團畯、一姐張嘉家先後拿下金牌，其中剛在上個月新北全運5連霸夢碎的張嘉家，順利摘下她12年選手生涯的第100金，成為國內首位100金女鐵人。

受到疫情影響，首度舉辦的花蓮太平洋鐵人三項錦標賽從5月二度延後，再加上其他賽事也都因疫情取消，使得這項賽事成為今年協會認證的唯一一場賽事，而舉辦的場地鯉魚潭更是1992年首屆統一盃鐵人賽舉行的「鐵人聖地」，這也是鐵人三項協會首度到花蓮舉行鐵人三項賽，而賽事因為攸關國、高中的甄試資格，小鐵人的比拚激烈不下於大鐵人。

今上午先進行鐵搭檔、迷你半程賽和小鐵人，其中來自台南永康國三生雍苡脩，雖然年僅14歲，但已經是有7年參賽經驗的「老手」，更是小鐵人口中的「小鐵人之王」，雍苡脩今在迷你半程組（400公尺游泳、8.8公里自由車和2.5公里路跑）在一路領先下，最終以31分19秒封王，連勝的場次連他自己都數不清。

對於外界封他「小鐵人之王」，雍苡脩表示自己的偶像是台灣鐵人一哥「團團」張團畯，他說：「我的目標是兩年後代表台灣去參加世界中學錦標賽，希望可以接下前輩的棒子。」

男、女子菁英組參賽陣容幾乎是上個月新北全運的翻版，而在上月新北全運完成4連霸的「團團」張團畯，在沒有特別調整下一路從游泳領先到自由車單飛，最後個人以2小時07分13秒單飛衝線奪冠。

至於在女子菁英組部份，今年全運金、銀牌和第4張綺文、張嘉家和郭家齊，從游泳一路纏鬥到最後，在終點前500公尺張綺文一度試圖加速，但反被張嘉家反超，最終張嘉家以2小時17分54秒僅以4秒之差打敗今年全運金牌張綺文封后，賽後連張綺文都不禁為張嘉家的表現豎起大拇指。

張嘉家的父親張勝凱賽前也在臉書上透露，這面金牌將是嘉家個人的第100金，張嘉家說：「我第一個金牌是15歲國三時期的第一場小鐵人就拿到金牌，也從此讓我跟這項運動分不開，如今我已經26歲，一下子12年就過了，時間過的好快，其實我對金牌並不是那麼在意，現在台灣女子菁英的差距都很小，都要看臨場的狀況來定勝負，而且大家的成績也都有所提升，這才是更重要的事情。」