國泰金控女力女麗前進高雄 200位女性共襄盛舉
國泰金控長期支持女力，繼2019年台北女力女麗、2020年台中女力女麗活動後，今天前往高雄駁二特區，冠名贊助2021高雄女力女麗Women’s Day， 吸引近兩百人參加，國泰女籃成員及游泳女神陳思安、短跑健將胡家蓁、舉重好手江念欣、跆拳道好手黃品潔等多位運動選手，也特別到場與女性朋友們體驗豐富的運動課程。
國泰金控永續委員會總幹事廖昶超表示，「培力」是國泰永續主軸之一，除了希望女性重視財務健康，也希望透過有氧拳擊、瑜伽等運動，推廣女性的身體健康，希望女性展現健康與自信，而高雄駁二是藝文薈萃基地，國泰金控選擇在此結合女性熱力，讓藝文及運動跨界結合，尤其疫情逐漸趨緩，透過戶外活動，將健康生活的氛圍，感染更多人。
今年的國泰女力女麗活動，為女性安排了一連串的有氧拳擊及舒活瑜珈，專業拳擊教練帶來四首歌曲，結合直拳、勾拳、膝擊、肘擊等動作，讓女孩把有氧與肌力結合，在短時間內爆汗燃脂，增加基礎代謝及心肺功能，連平常有在打籃球的國泰女籃球員，做起來都感覺是高強度運動。
國泰女籃隊員黃鈴娟表示，這次參與拳擊真的有讓我驚艷到，看著台上老師們認真熱情的帶領，讓在台下的我們不由自主的也跟著賣力跟隨老師們的動作，今天真的非常感謝有機會到高雄參加女力活動，希望下次有更多不同的體驗機會。
今年的國泰高雄女力女麗活動，除了安排運動課程，展現女力外，今年也特別設置了美髮及美甲專區，讓女性展現美麗與自信，特別和高雄正修科技大學化妝品與時尚彩妝系的同學們合作，現場幫女性朋友打造運動的髮型及指甲，讓所有的女孩能夠美美的登場。
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