桌球／鄭怡靜赴美備戰世錦賽 盼超越銀牌寫隊史新猷

東京奧運桌球混雙銅牌好手、台灣一姐鄭怡靜，下週一將搭機飛往美國休士頓備戰世界桌球錦標賽，過去她曾和陳建安在2017年混雙摘銀，這次目標則是突破過往，鎖定摘金。

2021世界桌球錦標賽將於台灣時間11月24日起，在美國休士頓登場，由於鄭怡靜打完世錦賽後將轉戰至新加坡參加世界桌球巡迴賽年終賽，根據年終賽防疫規定，她須在指定國家內待滿14天，因此不得不提前在15日（下週一）赴美。

今年東京奧運首度增設混雙，而鄭怡靜與林昀儒這組「黃金混雙」就聯手摘銅，成為隊史第1組在奧運奪牌的組合，兩人返台後也在全國運動會合力摘金。

鄭怡靜的指導教練鄭佳奇表示，林昀儒全運會結束後要前往歐洲辦理簽證並參加職業聯賽，雙方行程不同，因此全運會後只有「合體」練過兩次球，不過林昀儒預計在11月18日從德國飛往美國會合，因此仍有時間進行最後衝刺。

過去鄭怡靜曾在2017年與陳建安聯手摘銀，至於本屆世錦賽，鄭佳奇透露，希望能突破過往最佳成績，也意味「黃金混雙」將以金牌做為目標。

至於女單方面，過去台灣僅有陳靜在1993年拿過世錦賽銀牌，也是隊史單打最佳成績，鄭佳奇承認，世錦賽單打奪牌並不容易，不過她也期許，鄭怡靜能成為陳靜之後，第2個在世錦賽替台灣摘下單打獎牌的女將。