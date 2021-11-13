ATP年終賽／最新男模天團！球王領軍齊聚杜林

義大利杜林的聖卡洛廣場（Piazza San Carlo）昨天出現一群貴客，取得ATP年終賽的8名單打選手，包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、今年美網摘冠的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）、希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等一起現身拍攝團體照，8人一在排開宛如男模天團，帥度震天。

剛在巴黎名人賽收穫生涯第37座名人賽金盃的小約提到，男網和義大利連結一向很深，從先前的佛格尼尼（Fabio Fognini），到這次8人代表地主的貝雷帝尼（Matteo Berrettini），都是義大利出產的好手，「這座城市的氛圍很好，可以感到每個人都想支持這場比賽，尤其是貝雷帝尼，大家也會想在年末大賽有最好表現。」

今年8位參賽者包括小約、梅德維夫、西西帕斯、貝雷帝尼及德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯名將羅布雷夫（Andrey Rublev）、波蘭胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）和威魯德（Casper Ruud），8人一現身就吸引所有民眾目光，還有不少球迷認出偶像後大聲呼喊偶像名字，還有球迷和小約許願說：「我下場比賽需要一個教練！」

從倫敦移師杜林的ATP年終賽14日點燃戰火，小約將尋求破紀錄的第6座金盃，胡爾卡奇和西西帕斯則是舊地重遊，兩人早在15歲時就曾在杜林留下出賽紀錄。