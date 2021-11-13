世足賽／凱恩演帽子戲法 英格蘭會內賽門票在望

英格蘭前鋒凱恩今天上半場獨進3球上演「帽子戲法」，率隊5比0擊敗阿爾巴尼亞，明年卡達世界盃足球賽會內賽門票在望；義大利1比1與瑞士打和，晉級還得再等等。

法新社報導，英格蘭的積分還需1分才能晉級，15日將作客聖馬利諾，不過在I組的積分領先第2的波蘭3分，淨勝球領先6球，會內賽可謂十拿九穩。波蘭4比1擊敗安道爾雖還不能說晉級態勢大好，但至少已有附加賽資格。

凱恩（Harry Kane）現在追平葛瑞夫茲（JimmyGreaves），以44球並列英格蘭隊史進球榜第4名。

義大利在C組排名第一，稍微領先瑞士，但若日尼奧（Jorginho）今天罰球沒進，使得義大利終場1比1踢平瑞士，睽違8年重返會內賽門票沒法今天到手。

義大利淨勝球領先瑞士2球，接下來將出戰北愛爾蘭，瑞士則將遭遇保加利亞。