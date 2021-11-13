WTA年終賽／生涯首勝普莉絲可娃 康塔薇特先奪4強門票

在墨西哥舉行的WTA年終賽，身為女單第8種子的愛沙尼亞好手康塔薇特（Anett Kontaveit），在小組賽前兩戰連勝兩名捷克女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）及普莉絲可娃（Karolina Pliskova），率先搶下首張4強賽門票。

世界單打排名第8名的康塔薇特，在今年下半年狀況火熱，先後拿下克里夫蘭女網賽、奧斯特拉瓦女網賽、莫斯科女網賽、克盧日-納波卡女網賽冠軍，在年終賽開打前已拉出一波10連勝。

僅管是這次年終賽單打種子順位最低的選手，但狀態正值顛峰的康塔薇特先是在分組賽首戰以6：3、6：4直落二擊敗第2種子的卡雷茨科娃，今天面對第3種子的普莉絲可娃則是在4：4後連拿8局，以6：4、6：0直落二勝出，搶下分組賽二連勝，提前晉級到4強賽，也將連勝之旅延長到12場。

對於近期的絕佳狀態，康塔薇特賽後說：「很開心能夠進入到4強賽，我認為自己打了一場好比賽，盡可能地保持穩定對我來說很重要，我需要花一些時間來適應她的發球，隨著比賽的進行，我覺得狀態愈來愈好。」

在今天之前，康塔薇特生涯對戰普莉絲可娃一勝難求，不過康塔薇特直言並未把過去對戰放在心上，「我沒有想過之前對戰她是0勝3敗，每一次踏上球場妳都會獲得一次新的機會，之前的比賽都不重要了，這就是我對待比賽的方式。」