LPGA／徐薇淩單日抓6鳥 鵜鶘女子錦標賽次輪衝上並列第3

我國旅美高球好手徐薇淩今天在LPGA年度倒數第二戰鵜鶘女子錦標賽中，於第二輪賽事繳出抓下6鳥、0柏忌的完美演出，排名衝上並列第3名，以1桿之差落後兩名領先的美國選手，有望繼5月份的純絲錦標賽後再度挑戰冠軍。

LPGA今年僅剩下最後兩場在佛羅里達舉行的賽事，其中總獎金175萬美元的鵜鶘女子高球錦標賽，我國兩名好手徐薇淩與程思嘉，在昨天的首輪賽事中都有優異表現，分別打出低於標準桿4桿與3桿暫時並列第10、14名。

今天的第二輪賽事，從第1洞出發的徐薇淩在第2、3洞就接連抓下小鳥，來到後9洞後狀況更加火熱，於第11、12、14、17洞接連抓鳥，且單日未吞下任何柏忌，以64（－6）桿成績繳卡。

徐薇淩在兩輪打完後也以130（－10）桿與愛爾蘭選手馬奎爾（Leona Maguire）並列第3名，並一桿之差落後兩名領先的美國選手卡普秋（Jennifer Kupcho）、湯普森（Lexi Thompson）。

至於首輪有獵鷹表現打出低於標準桿3桿的程思嘉，從第10洞出發後卻遭遇亂流，開賽首洞就吞下柏忌，第15洞更吞下雙柏忌，第18洞又吞下柏忌，不過回到前9洞後她也抓下2鳥止血，以72（＋2）桿繳卡，兩輪打完以139（－1）桿驚險越過晉級線。