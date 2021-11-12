空手道／文姿云前進花蓮偏鄉 鼓勵學童保持運動精神

空手道「小清新」文姿云在今天啟程杜拜備戰世界空手道錦標賽，在出國前夕她也於個人粉絲團上分享日前受到運動品牌NIKE與為台灣而教（Teach For Taiwan，簡稱TFT）邀請前往花蓮與偏鄉小學學童互動的過程，並鼓勵小學童只要保持「運動精神」，就會發生影響力、產生改變。

致力於解決國內「教育不平等」問題的非營利組織TFT，與運動品牌NIKE在日前邀請文姿云前往花蓮縣卓溪鄉的崙山聚會所，與來自該縣偏鄉小學的62名學生互動，希望透過文姿云鼓勵孩子只要有熱誠、有身體，每個人都是運動員。

而文姿云今天也在個人社群網站上分享這趟旅程的收穫，她透露在前往花蓮的路上，一名老師與她分享了一個小故事，「有位常常找不到作業和聯絡簿的小朋友，讓老師下定決心陪他回家找，實際去了才發現，家裡雜亂的程度是連一個可以寫作業的地方都沒有，7個兄弟姊妹一起睡在一個小空間，而父母長期在外地工作，無法陪伴在小孩身邊。」

文姿云表示，很多小朋友是在這樣的環境成長，連基本需求都有困難的時候，還如何要求他們準時交作業，也因為學習沒有成就感，得不到身旁大人的肯定，讓他們漸漸失去學習的動機和自信，進而放棄人生的選擇權，「這是所謂的教育不平等，也是TFT長期在努力改善的問題。」