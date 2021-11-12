體操／東奧為美國摘金 寮國移民李伊曾遇歧視遭胡椒噴霧攻擊

美國奧運體操女子個人全能項目金牌得主李伊（Sunisa Lee）受訪表示，她最近遭遇歧視亞裔的攻擊行為，與朋友在洛杉磯街上竟被噴灑胡椒噴霧，但礙於公眾人物身分無法反擊。

根據PopSugar於10日刊出的訪談，李伊說，她當時與朋友在路邊等著Uber預約車，有一輛汽車從她們面前開過，車內乘客對她們叫囂著不雅辭彙，她的手臂被噴上胡椒噴霧，汽車隨後加速駛離。

李伊是寮國難民後裔，是寮國赫蒙族人（Hmong，又稱苗族）。她說：「我超氣的，但我什麼都不能做，也無法掌控事態，因為他們就這樣逃離現場。」

李伊說：「我沒有對他們做任何事，帶著（體育明星的）光環，我真的很難面對這種事，因為我不想惹上麻煩，只得讓事情發生。」

今年東京奧運，尋求衛冕的美國隊選手拜爾絲（Simone Biles）由於心理健康因素退賽後，李伊接替她上陣，勇奪體操女子個人全能金牌。

18歲的李伊還在東京奧運贏得團體銀牌，以及個人高低槓銅牌，目前參加美國廣播公司（ABC）舞蹈比賽節目「與明星共舞」（Dancing with the Stars），並加入阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）體操隊。

根據美國聯邦調查局（FBI）統計，美國2020年的反亞裔暴力事件激增，維權人士將此歸咎於前總統川普的言論，他曾稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是「中國病毒」。

今年4月，美國日裔空手道奧運選手國米櫻（SakuraKokumai）說，她在南加州一處公園訓練時遭一名男子盯上，對她喊有種族歧視意味的字眼。

美國韓裔奧運雪板金牌金善（Chloe Kim）今年4月曾說，她每天都會在社群網站上收到種族歧視的辱罵內容。