田徑／105歲還能跑百米！ 「颶風」阿嬤創下超狂世界紀錄

美國一位綽號「颶風」的超狂阿嬤霍金絲(Julia Hawkins)是知名的長者運動員,,近日以105歲的高齡,參加路易斯安那州高齡者運動會,並在100公尺項目跑出1分02秒95樹立世界紀錄,外媒盛讚「她是一隻鳥、一架飛機,她就是霍金絲」!

根據外電報導,這位來自路易斯安那州首府巴頓魯治的退休教師,成為美國有史以來田徑比賽中最年長的女性運動員,100公尺1分02秒95也是新的世界紀錄。事實上這不是霍金斯第一次寫下歷史,經歷豐富的她,4年前就以101歲的高齡參加美國田徑協會戶外大師錦標賽,並以40.12 秒的驚人成績摘下短跑100公尺金牌,2019也在新墨西哥州舉行的高齡運動會中,勇奪50公尺和100公尺雙金。

雖然再次締造歷史新頁,霍金絲賽後仍略帶遺憾的表示,「能看到這麼多朋友和家人真的是太棒了,但我還是希望成績能控制在一分鐘內。」

熱愛跑步的霍金絲也表示下次還想參加100公尺比賽,「我想繼續地跑下去!我也想傳達給大家,如果不想因年紀遞增而失去快樂和健康,就應該時刻保持活力。」

“This is just a drop in the bucket”: At 105 years old, Julia Hawkins became the first woman and first American in her age group to run 100 meters.



But she says it doesn't compare to the many wonderful things in her life, like her 70-year-long marriage to her husband, Murray. pic.twitter.com/Z18rWKEm5Y