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田徑／105歲還能跑百米！ 「颶風」阿嬤創下超狂世界紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一位綽號「颶風」的超狂阿嬤霍金絲以105歲高齡寫下百米世界紀錄。 截圖自推特影片
美國一位綽號「颶風」的超狂阿嬤霍金絲以105歲高齡寫下百米世界紀錄。 截圖自推特影片

美國一位綽號「颶風」的超狂阿嬤霍金絲（Julia Hawkins）是知名的長者運動員，，近日以105歲的高齡，參加路易斯安那州高齡者運動會，並在100公尺項目跑出1分02秒95樹立世界紀錄，外媒盛讚「她是一隻鳥、一架飛機，她就是霍金絲」！

根據外電報導，這位來自路易斯安那州首府巴頓魯治的退休教師，成為美國有史以來田徑比賽中最年長的女性運動員，100公尺1分02秒95也是新的世界紀錄。事實上這不是霍金斯第一次寫下歷史，經歷豐富的她，4年前就以101歲的高齡參加美國田徑協會戶外大師錦標賽，並以40.12 秒的驚人成績摘下短跑100公尺金牌，2019也在新墨西哥州舉行的高齡運動會中，勇奪50公尺和100公尺雙金。

雖然再次締造歷史新頁，霍金絲賽後仍略帶遺憾的表示，「能看到這麼多朋友和家人真的是太棒了，但我還是希望成績能控制在一分鐘內。」

熱愛跑步的霍金絲也表示下次還想參加100公尺比賽，「我想繼續地跑下去！我也想傳達給大家，如果不想因年紀遞增而失去快樂和健康，就應該時刻保持活力。」

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